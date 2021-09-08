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 'Varyantlarla birlikte hastanelerimizde hasta yoğunluğu artıyor'

KAYSERİ Devlet Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İsmail Altıntop, koronavirüsün yeni varyantları ile birlikte hastanelerin yeniden dolduğunu belirterek "Delta varyantındaki bulaşıcılık oranı, yoğun bakım servislerinde artışa neden oluyor. Gündemde olan bir Delta Plus varyantı var. Tüm bu varyantlarla beraber hastanelerimizde hasta yoğunluğu artıyor" dedi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
08 Eylül 2021 Çarşamba 11:13
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 'Varyantlarla birlikte hastanelerimizde hasta yoğunluğu artıyor'

Kayseri Devlet Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İsmail Altıntop, salgındaki son durumu DHA'ya anlattı. Yoğun bakım servisindeki hastaları kontrol eden Altıntop "Şu an 3'üncü basamak yoğun bakım servisindeyiz. Solunumu risk altında olan ve entübe edilen hastaları yoğun bakım servislerinde takip ediyoruz. Bugün aşı olmamış iki hastamızı gördük. Kendimde koronavirüsü atlattığım için söyleyebilirim ki, bu normal bir gribe benzemiyor. Hastalarımız bu hastalığı ciddi derecede solunum yetmezliği ile atlatıyor. Servislerimizde solunum sıkıntısı yaşayan hastalarımızı da yoğun bakımlara alarak buralarda takip ediyoruz” diye konuştu.

'DELTA VARYANTI YÜZDE 90’LARIN ÜZERİNDE'

Delta varyantı ile ilgili uyarılarda bulunan Doç. Dr. Altıntop "Son dönemde delta varyantı yüzde 90'ların üzerinde. Delta varyantındaki bulaşıcılık oranı, yoğun bakım servislerinde artışa neden oluyor. Gündemde olan bir delta plus varyantı var. Tüm bu varyantlarla beraber hastanelerimizde hasta yoğunluğu artmaktadır. Burada sadece aşı olmak yetmiyor. Maske, mesafe ve koruyucu tedbirlere uymamız gerekiyor. Aşılı olan birine de virüs bulaşabilir. Bunu unutmamamız lazım, bu açıdan önemli" ifadelerini kullandı.  

‘AŞISIZ HASTA ORANIMIZ ÇOK FAZLA'

Aşılamanın önemine dikkati çeken Altıntop, şunları söyledi: "Hastalarımıza tek tek sorduğumuzda aşısız, aşısı yetersiz ya da aşı olmuş maske ve mesafe kuralına uymamış hasta gruplarımız var. Aşısız hasta oranımız çok fazla. Burada bizi üzen tedavi uyguladığımız genç hastalarımız var. Şu anda baktığımız hastalarımız toparlanmış durumdalar. Tabii bu hastalarımızdan ağır olanları da entübe servisinde takip ediyoruz. Bu aşılama ilk sağlık çalışanlarında başladı. Türkiye'de bu aşılamadan sonra ölümle sonuçlanmış bir sağlık çalışanı duymadım. Bu aşının en önemli etkisini gösteren kanıtlardan birisi. Tüm dünyada bu kadar yüksek dozlarda aşı yapılırken ve hastalık hızlarının azaldığını görürken bunu anlamak zor. Bu açıdan konunun uzmanlarına, güvenlik kaynaklarına dayanarak bunu düşünmelerini istiyoruz."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Doç.Dr. İsmail AltıntopKoronavirüsKayseri Devlet HastanesiCovid19Aşı
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