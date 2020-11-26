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Yerli Covid-19 aşısının ikinci doz uygulaması başladı

Kayseri'de Erciyes Üniversitesi Aşı Araştırma ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde (ERAGEM) Covid-19'a karşı geliştirilen yerli aşının ikinci dozu ilk gönüllü Nazif Durna'ya bugün uygulandı.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
26 Kasım 2020 Perşembe 10:48
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Yerli Covid-19 aşısının ikinci doz uygulaması başladı

KAYSERİ - Erciyes Üniversitesi bünyesindeki ERAGEM'de Türk bilim insanları tarafından Covid-19’a karşı geliştirilen aday aşının Faz 1 çalışmaları devam ediyor. Faz 1 kapsamında yeri aşının ilk doz uygulaması 44 gönüllüye yapılmıştı. Önemli bir yan etki bulgusuna rastlanmayan ilk doz uygulamadan sonra bugün ikinci doz uygulama başladı. Yerli aşı denemelerinde ilk gönüllü olan Nazif Durna'ya, Erciyes Üniversitesi İyi Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (İKUM) ikinci doz uygulama yapıldı.

Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, üniversite bünyesinde Covid-19'a karşı geliştirilen aday aşının Faz 1 çalışmasının devam ettiğini hatırlatarak, "İlk doz uygulamamız yapılmıştı. Bugün ise ilk dozu uyguladığımız gönüllümüze, ikinci dozu uygulamış bulunmaktayız. İlk doz uygulamamız çok iyi sonuçlar verdi. Gönüllümüzde hiçbir yan etki görülmedi. Bu başarıyı ikinci doz uygulamasından sonra da bekliyoruz. İkinci doz uygulamasından sonra da bu başarımızı elde edersek, Aralık ayı ortasında Faz 2 çalışmasına hızlı bir şekilde geçeriz ve daha sonra da Faz 3 çalışmalarına başlar, vatandaşlarımız ile yerli ve milli aşımızı buluşturmuş oluruz diye ümit etmekteyiz. Gönüllü olmak için birçok vatandaşımız başvuru adreslerini bizlere sormakta. Bu kapsamda aday aşımızın gönüllü başvuruları İKUM’da devam etmektedir" ifadelerini kullandı. 

Prof. Dr. Çalış, sosyal medya hesabından ikinci doz uygulamanın başlamasına ilişkin yaptığı açıklamada ise "Üniversitemiz tarafından Covid-19'a karşı geliştirilen yerli aday aşımızın ikinci dozu gönüllümüze yapıldı. İlk doz uygulamasında yan etkisi görülmeyen aday aşımızın ikinci doz uygulamasının da başarılı geçmesini ümit ederiz" dedi.

Aday aşının 2'inci doz uygulaması yapılan Nazif Durna ise ilk doz uygulamasından sonra hiçbir yan etki görülmediğini belirterek, aşı adayı için gönüllülere seslenerek herkesi gönüllü olmaya davet etti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Yerli Covid19 AşısıIkinci DozUygulamaErciyes Üniversitesi Aşı Araştırma Ve Geliştirme Uygulama Ve Araştırma MerkeziKayseri
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