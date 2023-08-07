Trabzon'un Düzköy ilçesinde yer alan Şahinkaya, doğa tutkunlarına ev sahipliği yapıyor.

Trabzon'a 65, Düzköy ilçesine ise 11 kilometre mesafede yer alan Doğankaya Mahallesi'ndeki Şahinkaya, uzaktan bakıldığında kaleyi andıran görüntüsü, eteklerindeki çam ormanları ve trekking rotalarıyla ziyaretçilerini cezbediyor.

İsviçreli tırmanıcı Michel Piola başta olmak üzere Türkiye'nin önemli kaya tırmanıcılarının açtığı yeni rotalarla da adından söz ettiren Şahinkaya, kaya tırmanışı yapmak isteyenlere unutulmaz anlar yaşatıyor.

Türkiye'nin yanı sıra yurt dışından çok sayıda dağcıya ev sahipliği yapan, kaya tırmanışı dışında kamp ve karavan turizmine de müsait olan Şahinkaya, dağ yürüyüşü ve foto safariye elverişli alanlarıyla turizm çeşitliliği sağlıyor.

Özellikle kuş bakışı manzarasıyla sosyal medyada öne çıkan Şahinkaya'ya gelen ziyaretçiler, otantik dağ evlerinde konaklama, Çal Mağarası'nı ziyaret, atla gezinti imkanı da bulabiliyor.

Yerli turistlerin yanı sıra Avrupa ve Körfez ülkelerden gelen turistlerden ilgi gören Şahinkaya, son yıllarda dünyada adından giderek daha fazla söz ettirmeye başladı.

"Doğa ile içe olmak çok güzel bir duygu"

Adıyaman'dan eşiyle tatil amacıyla kente gelen Mehmet Gürşen, Trabzon'a ve Şahinkaya'ya ilk defa geldiklerini söyledi.

Gürşen, Şahinkaya'nın doğal güzelliğini çok beğendiklerini belirterek, "Her taraf yeşillik. Bayağı güzel bir yermiş. Çal Mağarası'na geldik, oradan da buraya çıktık. Burası da çok güzel. Trabzon ayaklarının altında. "diye konuştu.

Doğa ile içe olmanın çok güzel bir duygu olduğuna dikkati çeken Gürşen, "Adıyaman'dan geldiğimiz için böyle yeşilliğin içinde değiliz. Sıcaklardan kaçalım dedik. Burası da bayağı serin." şeklinde konuştu.

"Sosyal medyada gördüğünden daha güzel"

Şakir Melikoğlu da İstanbul'dan geldiğini aktararak, "Burayı sosyal medyada keşfettim, geldim. Fotoğrafını çektim. Çok güzel, huzurlu bir yer. Beğendim." ifadesini kullandı.

Karşılaştığı manzaranın, sosyal medyada gördüğünden daha güzel olduğuna işaret eden Melikoğlu, "Beklentimi gerçekten karşıladı. Herkese tavsiye ediyorum. Herkes gelip böyle bir yeri görebilir. 10 gündür buradayım. Şimdi Çal Mağarası'ndan geliyorum. Orası da çok güzel." dedi.

"Müşterilerimiz en çok kuymak yemeyi tercih ediyor"

Restoran ve kafe işletmecisi Erkan Demir ise yaz turizm sezonuyla yabancı turistlerin yoğunlaşmaya başladığını vurguladı.

Şahinkaya'nın yerli ve yabancı herkes tarafından tercih edildiğine dikkati çeken Demir, turistlerden olumlu mesajlar aldıklarını ifade etti.

Demir, turistlerin doğanın içinde zaman geçirip, yöresel lezzetleri tatmayı sevdiklerini belirterek, "Avrupa'dan her kesimden müşterimiz var. Tercih ediliyoruz. Biz de zevkle işimizi yapıyoruz. Buraya gelen müşterilerimiz en çok kuymak yemeyi tercih ediyor. " diye konuştu.

Turistlere sunulan lezzetlerin tamamen yöre halkından alınan organik ürünlerle yapıldığını anlatan Demir, yöreye ilginin sezon boyunca devam edeceğine inandığını kaydetti.

AA