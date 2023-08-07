Haber: Beyza Betül Cihan

Sosyal medya fenomeni Murat Övünç'ün planladığı kadınlar matinesi, 22 Ağustos tarihinde Bafra ilçesinde gerçekleştirilmesi öngörülen etkinlik, Samsun Valiliği tarafından "toplumun milli ve manevi değerlerine aykırılık teşkil ettiği" gerekçesiyle yasaklandı.

Samsun Valiliği tarafından yapılan açıklamada, etkinliğin yapılması planlanan tarih ve mekanının göz önüne alındığında toplumsal hassasiyetleri zedeleyebileceği ve kamu düzenini bozabileceği değerlendirilmiştir. Bu nedenle Samsun Valiliği tarafından etkinliğin yasaklandığı belirtildi.