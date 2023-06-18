Eskişehir

Emine ve Ferdi Yılmaz çiftinin 2010 yılında dünyaya gelen çocukları 13 yaşındaki Elif Naz'a henüz anne karnındayken "uzun kemiklerin kıkırdak içindeki kemik dokuya dönüşmesini (osifikasyon) engelleyen bir rahatsızlık" olarak tanımlanan ve gen bozukluğundan kaynaklanan kalıcı boy kısalığına yol açan akondroplazi teşhisi konuldu.

Doğumundan itibaren tedavisine başlanan Elif Naz, doktor tavsiyesiyle 5 yaşındayken yüzme havuzuyla tanıştı. Eskişehir Büyükşehir Gençlik ve Spor Kulübünde yüzme kariyerine başlayan Elif Naz, 9 yaşından itibaren yerel ve ulusal yarışmalara katılıyor.

Bu süre zarfında 20'den fazla madalya kazanan Elif Naz, Okullar Arası Türkiye Paralimpik Yüzme Şampiyonası S5 kategorisinde geçen yıl Türkiye birincisi, bu sene Türkiye ikincisi oldu.

Antrenörü Mehmet Bayrak eşliğinde Kentpark Kapalı Yüzme Havuzu'nda antrenmanlarına devam eden Elif Naz, bir yandan da Ahmet Sezer Ortaokulu 6. sınıfında eğitimini sürdürüyor.

Çukurhisar Mahallesi'nde yaşayan sporcu ile babası Ferdi Yılmaz, antrenman için haftanın 6 günü evleri ile yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki yüzme havuzu arasında adeta mekik dokuyor.

Hedefi 5 yıl sonra yapılacak paralimpik oyunları

Milli yüzücü Sümeyye Boyacı'yı örnek alan Elif Naz Yılmaz, profesyonel anlamda yüzmeye 9 yaşında başladığını söyledi.

Serbest yüzme tekniğiyle yarıştığını belirten Elif Naz, "Her gün ikişer saat planlı antrenmanlar yapıyoruz. Çevremden olumlu dönüşler alıyorum. Böylece yüzmeye başlayan arkadaşlarım da oldu." diye konuştu.

Elif Naz, kısa sürede Paralimpik Yüzme Milli Takımı'na seçilerek 2028 Los Angeles Paralimpik Oyunları'na katılmayı hedeflediğini dile getirdi.

Baba yılmaz: "Elif Naz ile gurur duyuyorum"

Baba Ferdi Yılmaz da sağlık amacıyla yüzmeye başlayan kızını antrenmanlara aracıyla getirdiğini, her gün 60 kilometre katettiklerini belirtti.

Kızının profesyonelliğe yönelip başarılar kazandığını ifade eden Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2022 yılında Okullar Arası Türkiye Paralimpik Yüzme Şampiyonası S5 kategorisinde Türkiye birincisi oldu. Bu yıl da aynı yarışmada 4 dalda madalya alarak Türkiye ikincisi oldu. Elif Naz ile gurur duyuyorum. Herkese çocuklarını yüzmeye başlatmalarını tavsiye ediyorum. Onu antrenmanlara getirip götürürken yorulsam da kızımın başarılarını gördükçe tüm yorgunluğum gidiyor. Elif Naz'ın 3 yaşında bir kardeşi var. İnşallah o da ablasının yolunda yürüyecek."

Antrenör Mehmet Bayrak ise Elif Naz'ın kulüplerindeki 20 paralimpik sporcudan biri olduğu bilgisini verdi.

Elif Naz'ın serbest yüzme tekniği eğitimi aldığını bildiren Bayrak, "Derslerinde de çok başarılı bir çocuk. Bu başarısı yüzmeye de yansıyor." dedi.

Bayrak, yakın zamanda sporcusuyla günde iki antrenman yapmaya başlayacaklarını sözlerine ekledi.

AA