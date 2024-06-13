EURO 2024, Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran-14 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek.

Organizasyonda birçok genç yıldız oyuncu da forma giyecek.

Performansları merakla beklenen isimlerden İngiliz Jude Bellingam, İspanol Lamine Yamal ve Türk Arda Güler, şampiyona boyunca dikkatle takip edilecek.

Belçika, İngiltere ve Hollanda'nın kadrosunda 7'şer yıldız ve yıldız adayı isim yer alacak.

Türkiye'den 6 genç yıldız organizasyonda boy gösterecek.

Jude Bellingham en değerlisi

Organizasyonda 23 yaş ve altı oyuncular içinde tahmini piyasa değeri en yüksek isim Jude Bellingam.

Real Madrid'in 20 yaşındaki İngiliz futbolcusu, 180 milyon avro piyasa değeriyle şampiyonada en büyük beklentiye sahip isimler arasında yer alıyor.

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İspanyol ekibinde üst seviye performans ortaya koyan İngiliz futbolcu, 3 kupayla tamamladığı sezonda 42 resmi müsabakaya çıktı.

İspanya La Liga, İspanya Süper Kupa ve UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunda Real Madrid'in en büyük kozu olan genç oyuncu, 23 gol, 13 asistlik performans gösterdi.

Wirtz, Leverkusen'e şampiyonluk getirdi

Avrupa'da bu sezon dikkati çeken futbolculardan biri de Florian Wirtz oldu.

Harika sezon geçiren, Bundesliga ve kupada şampiyonluk kazanan Leverkusen, UEFA Avrupa Ligi'nde de final oynadı.

Bundesliga'da sezonu namağlup şampiyon tamamlayan ve üst üste yenilmezlik rekoru kıran Alman ekibinin performansında en önemli aktörlerden 21 yaşındaki 10 numara, toplam 49 resmi maçta 18 gol, 19 asistlik katkı sundu.

Yamal, "yaşından büyük" oynadı

EURO 2024'ün en genç ismi Lamine Yamal, bu sezon "yaşından büyük oynayarak" ön plana çıktı.

Barcelona'nın 16 yaşındaki kanat oyuncusu, takımıyla sezonda 50 maçta boy gösterdi.

Yamal, sezonda 7'şer gol ve asist rakamlarına ulaştı.

Türkiye'nin "altın çocuğu" Arda Güler

A Milli Futbol Takımı'nın en önemli oyuncularından Arda Güler, adını tarihe yazdırdı.

Gençlerbirilği altyapısında yetişen ve transfer olduğu Fenerbahçe'de gösterdiği performansın ardından İspanyol devi Real Madrid'e giden 19 yaşındaki yıldız oyuncu, takımında bu sezon 373 dakika süre aldı.

Yaşadığı sakatlık ve fiziksel gelişim süreci nedeniyle az süre alan Arda, buna rağmen Real Madrid tarihine geçmeyi başardı.

La Liga'da 6 gol kaydeden Arda, Real Madrid tarihinde "en az dakikada en fazla gol atan futbolcu" oldu.

Belçika, İngiltere ve Hollanda'nın genç yıldızları

Belçika, İngiltere ve Hollanda, EURO 2024'e en fazla genç yıldız gönderen ülkeler arasında bulunuyor.

Organizasyona 3 ülke 23 yaş altında yıldız ya da yıldız adayı 7'şer isimle katılacak.

Türkiye'den 6 genç isim

Milli takım, EURO 2024'te 6 genç isimle yer alacak.

Ay-yıldızlıların yıldız adayı isimleri de organizasyonda yakından takip edilecek.

Takımlar ve yıldız adayları

Şampiyonada ülkelerin oyuncuları arasında 23 yaş ve altı 89 isim var.

Organizasyonda forma giyecek 23 yaş altı futbolcular şunlar:

Ülke Oyuncu Pozisyon Takım
Arnavutluk (3) Mario Mitaj (20) Sol bek Lokomotif Moskova
Kristjan Asllani (22) Ön libero Inter
Armando Broja (22) Santrfor Chelsea
Avusturya (4) Leopold Querfeld (20) Stoper Rapid Wien
Patrick Wimmer (23) Sağ kanat Wolsburg
Nicolas Seiwald (23) Orta saha Leipzig
Alexander Prass (23) Sol kanat Sturm Graz
Belçika (7) Zeno Debast (20) Stoper Anderlecht
Aster Vranckx (21) Orta saha Wolsburg
Arthur Vermeeren (19) Orta saha Atletico Madrid
Amadou Onana (22) Ön libero Everton
Charles De Ketelaere (23) 10 Numara Atalanta
Johan Bakayoko (21) Sağ kanat PSV
Jeremy Doku (22) Sol kanat Manchester City
Hırvatistan (3) Josko Gvradiol (22) Sol bek Manchester City
Luka Sucic (21) Orta saha Salzburg
Martin Baturina (21) 10 Numara Dinamo Zagreb
Çekya (3) Martin Vitik (21) Stoper Sparta Prag
Matej Jurasek (20) Sağ kanat Slavia Prag
Adam Hlozek (21) 10 Numara Bayer Leverkusen
Danimarka (2) Victor Kristiansen (21) Sol bek Bologna
Rasmus Hojlund (21) Santrfor Manchester United
İngiltere (7) Marc Guehi (23) Stoper Crstal Palace
Jude Bellingham (20) Orta saha Real Madrid
Cole Palmer (22) 10 Numara Chelsea
Adam Wharton (20) Orta saha Crstal Palace
Kobbie Mainoo (19) Orta saha Manchester United
Bukayo Saka (22) Sağ kanat Arsenal
Anthony Gordon (23) Sol kanat Newcastle United
Fransa (4) William Saliba (23) Stoper Arsenal
Eduardo Camawinga (21) Orta saha Real Madrid
Warren Zaire Emery (18) Orta saha PSG
Bradley Barcola (21) Sol kanat PSG
Gürcistan (3) Giorgi Mamardashvili (23) Kaleci Valencia
Gabriel Sigua (18) Orta saha Basel
Georges Mikautadze (23) Santrfor Metz
Almanya (4) Jamal Musiala (21) 10 Numara Bayern Münih
Florian Wirtz (21) 10 Numara Bayer Leverkusen
Aleksandar Pavlovic (20) Ön libero Bayern Münih
Maximilian Beier (21) Santrfor Hoffenhaim
Macaristan (2) Milos Kerkez (20) Sol bek Bournemouth
Dominik Szoboszlai (23) Orta saha Liverpool
İtalya (1) Riccardo Calafiori (22) Stoper Bologna
Hollanda (7) Bart Verbruggen (21) Kaleci Brighton
Lutsharel Geertruida (23) Sağ bek Feyenoord
Micky van de Ven (23) Stoper Tothenham
Ryan Grevenberch (22) Orta saha Liverpool
Xavi Simons (21) 10 Numara Leipzig
Jeremie Frimpong (23) Orta saha Bayer Leverkusen
Brian Brobbey (22) Santrfor Ajax
Polonya (2) Nicola Zalewski (22) Sol kanat Roma
Kacber Urbanski (19) Orta saha Bologna
Portekiz (6) Gonçalo Inacio (22) Stoper Sporting Lizbon
Nuno Mendes (21) Sol bek PSG
Antonio Silva (20) Stoper Benfica
Joao Neves (19) Ön libero Benfica
Gonçalo Ramos (22) Santrfor PSG
Francisco Conceiçao (21) Sağ kanat Porto
Romanya (1) Radu Draguşin (22) Stoper Tothenham
İskoçya (2) Billy Gilmour (22) Ön libero Brighton
Tommy Conway (21) Santrfor Bristol City
Sırbistan (3) Strahinja Pavlovic (23) Stoper Salzburg
Lazar Samardzic (22) Orta saha Udinese
Petar Ratkov (20) Santrfor Salzburg
Slovakya (3) Adam Obert (21) Stoper Cagliari
Tomas Suslov (22) 10 Numara Verona
Leo Sauer (18) Sol kanat Feyenoord
Slovenya (2) Adrian Zeljkovic (21) Ön libero Spartak Trnava
Benjamin Sesko (21) Santrfor Leipzig
İspanya (5) Alex Baena (22) 10 Numara Villareal
Nico Williams (21) Sol kanat Atletico Bilbao
Pedri (21) Orta saha Barcelona
Lamine Yamal (16) Sağ kanat Barcelona
Fermin Lopez (21) Orta saha Barcelona
İsviçre (5) Leonidas Stergiou (22) Stoper Stutgart
Ardon Jashari (21) Ön libero Luzern
Fabian Rieder (22) 10 Numara Rennes
Dan Ndoye (23) Sağ kanat Bologna
Zeki Amdouni (23) Santrfor Burnley
Türkiye (6) Ahmetcan Kaplan (21) Stoper Ajax
Orkun Kökçü (23) Orta saha Benfica
Arda Güler (19) Orta saha Real Madrid
Kenan Yıldız (19) Sol kanat Juventus
Semih Kılıçsoy (18) Santrfor Beşiktaş
Bertuğ Yıldırım (21) Santrfor Rennes
Ukrayna (4) Anatoliy Trubin (22) Kaleci Benfica
Ilya Zabarnyi (21) Stoper Bournemouth
Georgiy Sudakov (21) 10 Numara Shaktar Donetsk
Vladyslav Vanat (22) Santrfor Dinamo Kiev
Kaynak: AA