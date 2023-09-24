İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcılarına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Atakum ilçesi Küçükkolpınar ve Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Adreslerde arama yapan ekipler, 605,82 gram sentetik uyuşturucu, 40 kapsül sentetik ecza, 3 hassas terazi, ruhsatsız tabanca, 7 tabanca fişeği, 2,78 gram esrar, 2 esrarlı sigara, 3 uyuşturucu hap ele geçirdi.
Operasyonda gözaltına alınan 10 zanlı emniyete götürüldü.
AA