Haber: Damla Oya Erman

İki Amerikalı adam, Pazartesi günü sarhoş bir gece geçirdikten sonra Eyfel Kulesi'nde bulundu.

Pazar akşamı Paris'in ünlü demir kulesi için biletleri olan iki adam, Paris savcılığı ofisine göre, "aşırı alkol tüketimleri nedeniyle iddiaya göre orada sıkıştılar."

Turistler, anıtın açılmasından önce gece yarısına yakın Eyfel Kulesi güvenlik personeli tarafından uykuda bulundu. Savcılık bürosuna ve sitenin işletmecisi olan SETE'ye (Société d’Exploitation de la tour Eiffel) göre, turistlerin sabah erken saatlerde uykuda bulunmalarıdır.

Turistler daha sonra "hızla çıkarıldı" ve Paris polisine teslim edildi, SETE, bir açıklama yaparak belirtti. Operatör, ikiliye "tehlike oluşturmadıklarını" kabul etse de, SETE içeriği ihlal için suçlamayı da dile getirdi.

"Herhangi bir hasar bulunmadığından, tarihi veya kültürel bir alana izinsiz girmenin cezası reddedildi" diye ekledi Paris savcılığı ofisi.

Bu adamların gece boyunca kalmasının sonucunda SETE, Pazartesi günü geç açıldığını doğruladı.