Almanya'nın başkenti Berlin'de yarın başlayacak Dörtlü Final'de yer alacak Fenerbahçe Beko 'nun yanı sıra İspanya'dan Real Madrid, Yunanistan'dan da Panathinaikos ve Olympiakos takımlarının başantrenörleri ve birer oyuncu, maçların oynanacağı Uber Arena'da basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda konuşan Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, Dörtlü Final'e gelme noktasında zor bir iş başardıklarını, çok fazla sorumlulukları olduğunu vurguladı.

İlgilenilmesi ve çözülmesi gereken konulara maç maç baktıklarını ve bu doğrultuda yürüdüklerini dile getiren Jasikevicius, şöyle konuştu:

"Yarın oyuncular çıkıp en iyi oyunlarını oynayacak. Tüm dünyanın gözü burada olacak. Umarım sahaya iyi bir performans yansıtabiliriz. Hep bir sonraki maçı, bir sonraki antrenmanı düşündük. İyi bir takımımız var. Büyük beklentiler koymadan ilerlemek lazım. Büyük hedefler koymamak, günlük hedefler koyarak üzerine ekleyerek ilerlemek lazım. Bence biz sahaya çıkıp elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Bunlar kendimiz için önemliydi. Asist sayısı, 3 sayı basket rekoru, Nigel'ın bireysel rekoru güzeldi. Bazı rekorlar kırmış olabiliriz ama buraya 1 sayı farkla bile olsa kazanmak için geldik. Bu, beni mutlu eder."

2009 yılında oyuncu olarak Berlin'de yaşadığı şampiyonluğun çok özel olduğunu vurgulayan ve o gün Panathinaikos oyuncusu Kostas Sloukas'ın kadroda yer almadığını hatırlatan Jasikevicius, Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman'a "Ergin belki yarın da kadro dışı bırakmayı düşünebilirsin." diyerek takıldı. Litvanyalı çalıştırıcının, Ergin Ataman'ın, normal sezonda Panathinaikos'un kazandığı maçta Sloukas'ın sakat olduğunu söylemesi üzerine "Her şey yolunda gittiyse bunu değiştirme bence. Kostas'ı kadroya almasan da olur." ifadeleri salondakileri güldürdü.

Maçlarda küçük ayrıntıların önemli olduğunun da altını çizen Jasikevicius, "Bur faul, bir ribaunt fark oluşturabiliyor. Ama skor buluyor olmanız lazım, savunma yapmanız lazım. Hayat size fırsatlar sunuyor ve bu fırsatları yakalamak çok önemli. Her zaman oyuncularımızla baskı üzerimizde olsun, bu sorumluluğu hissedelim istiyoruz. Diğer koçlara katılıyorum. Sahaya çıkıp savaşmalısınız. Kim favoriymiş, kim değilmiş benim çok umrumda değil. Her gün sahada mücadelenizi ortaya koymalısınız." diyerek sözlerini tamamladı.