Haber: Mert Osman Erman

BBC'nin gördüğü bir dava dosyasına göre, eski kız arkadaşı Casandra Ventura, kendisini 10 yıl boyunca bir kötü muamele ve şiddet döngüsünde tuzağa düşmüş olarak ifade etti.

Bay Combs - sahne adı Puff Daddy olarak da bilinir - suçlamaları reddediyor ve şarkıcının kendisini şantaj yapmaya çalışmakla suçluyor.

Avukatı, iddiaların "rahatsız edici ve skandal" olduğunu söyledi.

Bayan Ventura - Cassie sahne adı altında performans sergileyen bir R&B şarkıcısı ve dansçısı - rap yapımcısının kendisine 19 yaşındayken ve kendisi 37 yaşındayken tecavüz ettiğini ve dövdüğünü iddia ediyor.

"Yıllarca sessizlik ve karanlık içinde kaldıktan sonra, nihayet hikayemi anlatmaya hazırım," dedi Perşembe günü yaptığı açıklamada.

Dava, onun 2005'te rapçiyle tanıştıktan sonra başladığını iddia ettiği şiddet içeren çok sayıda grafik açıklamayı içeriyor.

Şikayete göre, Bay Combs onu plak şirketi Bad Boy'a kaydetti ve "savunmasız Bayan Ventura'ya uyuşturucu ve alkol verdi, hayatını kontrol eden tehlikeli bağımlılıklara düşmesine neden oldu." Dava, müzisyeni "sürekli olarak Bayan Ventura'yı döven ve tekmeleyen seri bir iç hane tacizcisi" olarak etiketliyor, ona siyah gözler, morluklar ve kan bırakarak.

Bayan Ventura, açıklamasında kendisi ve diğer kadınlar adına "ilişkilerinde şiddet ve kötü muamele ile karşılaşan diğer kadınlar için konuşmaya hazır olduğunu" söyledi.

Bay Combs'un avukatı, Bayan Ventura'nın ilişkileriyle ilgili zararlı bir kitap yazma tehdidi altında 30 milyon dolar talep ettiğini söyledi.

Onun avukatı Benjamin Brafman, iddia edilen talebin "açık bir şekilde şantaj" olarak reddedildiğini söyledi. "Bayan Ventura şimdi, Bay Combs'un itibarını lekelemeyi amaçlayan temelsiz ve skandal yalanlarla dolu bir dava dosyası sunmaya karar verdi," dedi.

Bay Brafman'a yanıt olarak, Bayan Ventura'nın avukatı Doug Wigdor, Bay Combs'un ona "sesini kapatması ve bu dava dosyasının sunulmasını önlemesi" için sekiz haneli bir ödeme teklif ettiğini söyledi.

Davası ayrıca müzik mogulünün ona rapçi Kid Cudi'ye ait bir aracı "patlatmayı" planladığını söyledi. Bay Combs'un, Bayan Ventura'nın rapçi ile ilişkisi olduğunu öğrenince kıskandığına dair yasal eyleme göre.

2012 Paris Moda Haftası sırasında planını kendisine anlattığını iddia ediyor.

"Bay Combs, Bayan Ventura'ya Kid Cudi'nin aracını patlatacağını ve bunun gerçekleştiğinde Kid Cudi'nin evinde arkadaşlarıyla olmasını istediğini söyledi. O dönemde, Kid Cudi'nin arabası evinin önünde patladı," diyor şikayet. Kid Cudi'nin bir sözcüsü, Bayan Ventura'nın anlatımının doğru olduğunu söyledi.

2000'lerde birkaç hit şarkı yayımladı, bunlar arasında Diddy ile birlikte çaldığı şarkılar da bulunmaktadır.

En ünlü şarkıları arasında Me & U, Long Way to Go ve Lil Wayne ile Official Girl yer almaktadır.