İSTANBUL - SEDA’da eğitim alan öğrenciler, 17 Haziran’daki YKS öncesi Sultangazi Belediyesi’nce düzenlenen piknikte bir araya geldiler. Sınav öncesi moral depolayan ve stres atan öğrenciler, keyifli vakit geçirdi. Sultangazi Belediye Başkan Yardımcısı Nurcan Öztürkmen ve Başkan Danışmanı Abuzer Korkmaz ile SEDA öğretmenleri ve öğrencilerinin katıldığı piknikte gençler bol bol halay çekti, oyunlar oynadı ve gönüllerince eğlendi.

“Sizin başarınız ve mutluluğunuz bizleri de mutlu edecek”

Gençlerle sohbet eden Başkan Yardımcısı Nurcan Öztürkmen, şunları söyledi: “Uzun ve yorucu bir eğitim yılını geride bırakıyoruz. Bu süreçte zorlu bir eğitim aldınız. Ama her biriniz, başarılı olmak için yoğun çaba sarf ettiniz. Sizler ilçemizin en başarılı, en umut vadeden gençlerisiniz. Ailelerinizin sizler için verdiği emeklerin karşılığını onlara vereceğinizden eminiz. Sultangazi’nin adını alacağınız iyi puanlarla en güzel şekilde temsil edecek ve kazanacağınız başarılarla ülkemize hizmet edeceksiniz. Önemli olan sizlerin bu konuda kendinize inanmanız ve güvenmeniz. Bu inanç ve çalışma azmi olduğu sürece başarılı olursunuz. Sizleri üniversite sınavlarına hazırlayan SEDA hocalarımıza da burada teşekkür ediyorum. Onlar da alanında uzman isimler olarak sizlere büyük bir destek verdiler. Belediye Başkanımız Abdurrahman Dursun’un siz gençlere yönelik projelere herzaman öncelik verdiğini biliyorsunuz. Sultangazi Belediyesi olarak size her alanda destek olmaya devam edeceğiz. Çünkü sizlere gönülden inanıyoruz. Sizin başarınız ve mutluluğunuz bizleri de mutlu edecek. Bu duygu ve düşüncelerle hepinize gönülden başarılar diliyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun.”

HABER: METE YILMAZ