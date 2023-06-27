FERDİ ÖZBEĞEN’İ UNUTMADI

Taverna müziğinin genç temsilcisi Cefi, önceki akşam Yalıkavak'taki Highlight Otel’in içerisinde yer alan Yunan restoranı Aias’da sahne aldı.

Kısa bir süre önce Bodrum’da kapılarını misafirlerine açan ve başında Kemal Üşenmez’in olduğu Aias Restaurant’ta sahne alan Cefi, kendisini dinlemeye gelen sevenlerine unutulmaz bir akşam yaşattı. Sahnede bir an olsun enerjisini düşürmeyerek muhteşem bir performans sergileyen Cefi, “Velihatı olduğum Fedon abiyle birlikte sezon boyunca aynı sahnede şarkılarımı söyleyeceğim için çok mutluyum.

Yaz sezonu boyunca çırak ve usta aynı sahnede olacak bu benim için gurur verici” dedi. Öte yandan müziğin efsane isimlerinden Ferdi Özbeğen’i anmayı da unutmayan Cefi, “Bu işin duayeni Ferdi Özbeğen’di rahmetle anıyorum” dedi. Yaklaşık iki saat boyunca sahnede kalarak muhteşem bir performans sergileyen Cefi, alkışlar eşliğinde programını noktaladı.



Zeki Müren'in şehrinde olmak çok güzel

Sahnelerin güçlü seslerinden Umut Akyürek önceki akşam Bodrum Azka Otel de sezonun ilk konseriyle sevenleriyle buluştu.

Güçlü sesiyle Türk sanat müziğinin sevilen ismi Umut Akyürek konuklarının karşısına usta sanatçı Orhan Gencebay'ın sevilen eseri " Akşam Güneşi" ile çıktı. İlk şarkısının sonunda misafirlerini selamlayan sanatçı; " Bardakçı koyuna Azka otele ilk defa geliyorum burası adeta cennetten bir köşe gibi birde buna sizlerin enerjisi eklenince gece muhteşem geçecek belli oldu. Sanat güneşimiz Zeki Müren'in yaşadığı nefes aldığı yerde sizlerle olmak benim için değişilmez, siz bana ben size hoşgeldik." Diyerek konserine sanat müziğinin sevilen eserleriyle devam etti.

Şarkılarını sık sık konuklarıyla beraber söyleyen Akyürek yaklaşık iki saat kadar sahnede kalarak misafirlerine unutulmaz bir gece yaşattı.

GÜLŞEN EGE'YE YAZI GETİRDİ

Türk pop müziğinin kraliçesi Gülşen, Cahide'nin Alaçatı sezon açılışını geçtiğimiz akşam gerçekleştirdi. Sanatçı, hayranlarının hınca hınç doldurduğu gecede, güzelliği ve sahne performansıyla yine büyüledi.

Cahide Alaçatı’da yaza merhaba diyen Gülşen yaz boyu durmaksızın devam edecek konser maratonuna hazırlanıyor.

FIRTINA GİBİ ESTİ

Poll Production tarafından düzenlenen Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri, bu sene de müzikseverleri Türkiye’nin en iyi sanatçılarıyla buluşturmaya devam ediyor!

Boğazın eşsiz manzarasında, yazın doyasıya eğlenerek yaşanan konserler, etkinlikler ve sahne şovlarının sergilendiği “Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri”nde Gökhan Türkmen 24 Haziran Cumartesi akşamı sevenleri ile buluştu.

Biletleri günler öncesinden tükenen konserde Gökhan Türkmen; müzisyen arkadaşları ve sürprizleri ile hem görsel hem işitsel müthiş bir unutulmaz sahne performansına imza attı. Aşk Lazım, Sen İstanbulsun, Büyük İnsan, Çatı Katı, Taş, Mahşer gibi hitlerini peşi sıra seslendiren Türkmen'e, dev seyirci korosu eşlik etti.

İlk yarısını büyük bir coşku içinde seyricisinin her şarkıdaki katılımı ile gerçekleştiren Türkmeni ikinci bölüme elinde gitarı ile hem çaldı hem de söyledi. Usta bir müzisyen ve Türkiye'deki en güçlü erkek vokallerinden Gökhan Türkmen, gecenin kapanışını Dene şarkısı ve konserlerinden yalnız bırakmayan seyircisinin alkışlarıyla tamamladı.

13 yıla 7 albüm, 2 EP ve 23 single çalışması sığdırdı Gökhan Türkmen. Türkmen, elde ettiği büyük başarılarla beraber bu yazda Türkiye'nin birçok şehrinde sevenleriyle buluşacak. Sanatçı, Temmuz ayında da kariyerinin 15. yılının hazırladığı sürprizleride sevenleri ile paylaşmaya başlayacak.

Nuri Alço'ya Ödül gecesinde yoğun ilgi!

Yeşilçam'ın ünlü oyuncularından Nuri Alço, gectiğimiz günlerde İstanbul'da yer alan Pullman Otel'de gerçekleşen Life&Beauty Awards ödül gecesinde " Meslek Onur Ödülü" aldı.

Ünlü isimlerden Ece Mumay, Gökçe Kırgız , Yılmaz Taner , Aşkım Kapışmak, Çetin Altay, Eser&Berfu Yenerler, Hünkar Göksu ,Hilmi Deler , Duygu Atakan , Merve Altınkaya ,Selin Genç , Tekir & Damla Yıldız , Alara Temoçin , El Musto, Engin Benli gibi ünlü isimlerin, Basın ve firmaların da ödüllerini aldığı Ödül gecesine Beyaz takım elbisesi ile gelip karizmasını konuşturan Nuri Alço, ödül gecesinin en fazla dikkat çeken ünlülerinden birisi oldu.Sevenleri Alço'ya yoğun ilgi gösterdi.

Ünlü Oyuncu Nuri Alço ile Sevenleri resim çekilmek için otel içinde sıraya girdi.Sevenlerinden gelen resim ve selam videosu çekme taleplerini kırmadı vakti yettiğince hepsi ile ilgilenmeye çalıştı. Bende kendisi ile günün anısına bir resim çekildim.Kendisine Kocaeli ilçesi Gebze'den geldiğimi söyleyince şaşırdı. Sevilen oyuncu Ödülünü aldıktan sonra bir süre otelde durup otelden ayrıldı.

DOĞUŞ ÇABAKÇOR ENVY NIGHT LIFE BODRUM’DA

Açılalı kısa bir süre olmasına rağmen ünlü iletişimci Özgür Aras’ın kulübü ENVY Night Life, Bodrum gecelerine damgasını vurdu. Kesintisiz eğlenceye devam eden ENVY Night Life’ta bayramın son günü (1 Temmuz Cumartesi) DJ Doğuş Çabakçor pikapların başında olacak

Ünlü iletişimci ve işletmeci Özgür Aras’ın Bodrum-Yalıkavak’taki yeni kulübü ENVY Night Life, vaat ettiği gibi Bodrum gecelerine yeni bir soluk getirdi. Eşi benzeri bulunmayan bir eğlence sunan ENVY Night Life bayram tatilinde de Bodrum’un en sesli ve en eğlenceli etkinliğine imza atacak. Ünlü DJ Doğuş Çabakçor 1 Temmuz Cumartesi gecesi Yalıkavak’ı coşturacak.

Açıldığı günden bu yana ışık, lazer ve dans şovlarıyla, yerli-yabancı ünlü müdavimleri, dünya standartlarındaki partileri, ev sahipliğini yaptığı seçkin davetleri, sıradışı sürpriz şovları, heyecan verici, dinamik atmosferiyle ilgi gören ENVY Night Life, Bodrum’un gece hayatının merkez üssü haline geldi.

Müzik trendlerini yakından takip eden, bugüne kadar Londra, Paris, New York, Amsterdam, Miami, Barcelona gibi uluslararası birçok şehirde performans sergileyen Doğuş Çabakçor’un enerji dolu müzikleriyle Bodrum bayramın son gecesini dans ederek geçirecek.

“ŞAŞIRT BENİ” OYUNU EYLÜL VE EKİM’DE TURNESİNE DEVAM EDECEK

Yönetmen Selçuk Aydemir’in yazıp yönettiği “Şaşırt Beni” oyunu, KerkiSolfej ve MMT ortaklığında önceki akşam Zorlu Psm’de sergilenen oyun, izlemeye gelen sanatseverleri kahkahaya boğdu.

Selçuk Aydemir’in ve oyunun oyuncularından Pelin Karahan’ın ilk tiyatro deneyimi olan Şaşırt Beni, seyircisinden büyük beğeni toplamaya devam ediyor. Turne boyunca gittikleri her şehirde binlerce sanatseverlerle buluşan Şaşırt Beni ekibi sergiledikleri muhteşem oyunla büyük alkış alıyor. Şaşırt Beni’de Muhteşem Kadro Kadrosunda Pelin Karahan, Çağdaş Onur Öztürk, Murat Akkoyunlu, Tuna Kırlı, Yasemin Baştan, Barış Yıldız, Korhan Herduran, Adem Türker gibi sevilen oyuncuların yer aldığı 2 perdelik komedi oyunu olan Şaşırt Beni, sürprizleriyle seyircisini oldukça şaşırtmaya devam ediyor. Öte yandan sanatseverler tarafından yoğun talep görülen Şaşırt Beni oyunu Eylül ve Ekim’de de Türkiye içerisinde şehir şehir gezerek sanatseverler buluşacak.

‘SİMGE’ YAZI MERSİN’DE BAŞLADI

Bu yaz vereceği konserlerle Türkiye’yi dolaşacak olan Simge eylül ayına kadar sürecek konser maratonuna dün gece Mersin’de başladı. Simge’nin şarkılarına 40 bin kişilik dev bir koro eşlik etti.

‘Aşkın Olayım’ şarkısıyla ülke gündemine damga vuran, hala konuşulmaya devam eden Simge bu yaz Türkiye’nin dört bir yanındaki sevenlerine konserleri aracılığıyla ulaşacak. Simge konser maratonuna dün gece Mersin’de 40 bin kişiye seslendiği unutulmaz bir gece ile start verdi. Tüm kalabalık şarkılarına eşlik edince sahnede duygusal anlar yaşadı.

Mersinlilerin yoğun ilgi gösterdiği konserde “3 Temmuz günü size bir sürprizim var. Beni çok heyecanlandırıyor, eminim siz de çok seveceksiniz” diyen Simge kendisini dinlemeye gelenleri merakta bıraktı.

Bu arada Simge kendi şarkılarının ve söylemekten keyif aldığı parçaların akustik hallerinin yer aldığı bir albüm hazırladı. Her hafta bir şarkı tüm dijital platformlarda yayınlanacak. Projenin dinleyicilerle buluşan ilk şarkısı ‘Sevmek Yüzünden’ oldu. ‘Sevmek Yüzünden’in akustik versiyonu bugün yayınlandı…

İrem Derici’ye sevgi seli...

Konser öncesi uzun kuyruk oluştu!

İrem Derici, geçtiğimiz günlerde İstanbul Büyükçekmece'de yer alan Kıyı İstanbul Jolly Joker'de sahne aldı.

Konserine ilgi yoğundu. Kapı açılışında uzun kuyruklar görüldü. Sevilen şarkılarını geniş repertuvarı ile sahnesinde sevenlerine söyledi. Sahnesinde Mabel Matiz'in "Antidepresan", Sezen Aksu'nun "Geri Dön" , "Nalan'ın efsane şarkısı "Acemi Balık" gibi klasikleşmiş popüler şarkılara da yer verdi. Sahnesine girerken ve sahnesinde giydiği 2 farklı sahne kıyafeti ile gözleri kamaştırdı. Konsere gelen seyirciler konser boyunca sosyal medyadan çektiği videoları mekanı ve İrem Derici'yi etiketleyerek paylaştı.

İrem Derici, konser sonu Sosyal medyasından paylaştığı sahne resminin altına; "Bu kız hep sahnede Tatlı patateslerim... Beni gün geçtikçe daha da yücelttiğiniz için size çok teşekkür ederim. Söz g.tüm asla kalkmayacak" yazarak paylaştı ve bu paylaşımı büyük beğeni ve yorum aldı. İrem Derici'nin ekibi her zamanki gibi misafirperver davrandı.

Bende günün anısına İrem Derici ile resim çekildim. İrem Derici'ye "Senin için rekor mesafe olarak Büyükçekmeceye geldim deyince bana sen ayrı bir delisin zaten' diyerek benimle şakalaşmasıda günün tatlı anlarından birisi oldu.