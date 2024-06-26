Gülben Ergen Miami tatili dönüşü yaz sezonunu önceki akşam Alaçatı Şerefe’de verdiği konseriyle açtı. İki ayrı kıyafet giyen Gülben Ergen gelen konukları coştururken kendisini izleyenler arasında yakın dostu Nihat Odabaşı da vardı.

Önümüzdeki hafta Sezen Aksu imzalı yeni şarkısının klibi için kamera karşısına geçecek olan Gülben Ergen bir haftalık detoks kampına katılarak forma girecek.

Linet Alaçatı'da herkesi büyüledi!

Linet Alaçatı jj private sahnesinde izleyenleri adeta büyüledi. Güçlü sahnesi, eşsiz yorumu ile biletleri günler öncesinden tükenen konserinde Linet unutulmaz dakikalar yaşattı.

Son yıllarda kendi kulvarının rakipsiz bir ismi haline sesiyle ve hakkıyla gelen Linet, harikulade müzik ziyafeti sundu

Linet, bir kez daha farkini ortaya koyarak dünyaca ünlü moda devi Louis Vuitton' imzali ozel tasarim kıyafetiyle göz kamaştırdı. Konser boyunca temposu hiç düşmeyen Linet, şovuyla geceye imzasını attı.

BUSE ÇAĞLA'DAN ''YAZIK'' İLE MERHABA!

İzmir'in müzik dolu sokaklarından çıkan ve eğitimini burada tamamlayan ''Buse Çağla'', piyano dersleriyle başladığı müzik yolculuğunda ''Yazık'' adlı yeni şarkısıyla dinleyicilerine merhaba diyor.

İstanbul Üniversitesi Opera Bölümü'nden mezun olan ''Buse Çağla'', sahip olduğu farklı tarzı ve etkileyici sesiyle kısa sürede adından söz ettirecek. ''Buse Çağla''nın yeni şarkısı ''Yazık''ın sözleri ve müziği Bertin Yıldız'a ait olurken, düzenlemesi ise Gökhan Turan & Bertin Yıldız imzası taşıyor. Bu yenilikçi yaklaşımıyla şarkı, dijital müzik listelerinde kısa sürede büyük beğeni toplayacak.

Klip yönetmenliğini üstlenen Nasu Işıkçı, ''Buse Çağla''yı yakından tanıma fırsatı sunan görsel bir şölen hazırladı. Klibin detayları; genç sanatçının müzikal çizgisini, performansını ve duygusal derinliğini izleyicisine yansıtacak...

''Buse Çağla''nın ''Yazık'' adlı yeni projesi, DMC Müzik etiketiyle tüm dijital platformlarda ve NetD kanalında yayında!

SİMGE’DEN YENİ ŞARKI!



Türk popunun yıldızı Simge müziği kendisine, sözleri KÖFN grubunun solisti Salman Tin’e, düzenlemesi ise Ozan Bayraşa’ya ait ‘Önümüz Yaz’ ile hepimizi dans ettirecek…



Simge ‘Aşkın Olayım’ ile 2023 yılında Spotify başta olmak üzere tüm dijital platformlarda en çok dinlenen şarkı olmuştu. Bu rüzgâr sürerken KÖFN grubuyla söylediği ‘Yakışıklı’ ile de 17 hafta boyunca radyolarda birinci sırada kalmıştı. En son Mavi Gri ve Ozan Bayraşa iş birliği ile ortaya çıkan ‘Bir Şehri Sevmek’ ile bir kez daha sevenlerine unutulmaz bir şarkı sunmuştu.



Spotify’ın 2023 yılında yurt dışında en çok dinlenen Türk Kadın Sanatçılar listesinde de ilk sırada olan Simge yazı yeni şarkısı ‘Önümü Yaz’ ile karşılıyor. Şarkının müziği Simge’ye, sözleri KÖFN Grubunun solisti Salman Tin’e ait. Düzenlemeyi ise Ozan Bayraşa yaptı.



Simge yeni şarkısı için “Çok heyecanlıyım. Şarkının bestesinin bana, sözlerinin Salman’a ait olması da ayrı bir heyecan! Özellikle bu şarkıda Salmanla ikimizin uyumuna inanamadım. Tabii Ozan da şarkının aranjesini uçurdu. Şimdiden hepimize hayırlı olsun. Bu yaz bu şarkıda herkes deliler gibi dans edecek” dedi.



‘Önümüz Yaz’ için Seçkin Süngüç’ün objektifine iddialı pozlar veren Simge yaz sezonunda da sevenleriyle konserlerinde buluşmaya devam ediyor.

YAZIN HİTİ NEREDE DİYENLERE, AYDİLGE ''BEN GELDİM'' DİYOR!

Yazın coşkusuna ve enerjisine yakışan hit şarkılar nerede, diye bekleyenlere, Aydilge yeni şarkısı ile ''Ben Geldim'' diyor. 21 Haziran'da Avrupa Müzik etiketiyle yayınlanan, söz ve bestesi Aydilge'ye ait olan şarkı, kıpır kıpır duygusu ve anlamlı sözleriyle, içinizi ısıtacak ve oturduğunuz yerden sizi ayağa kaldıracak bir ritme sahip. Kendine has tarzı ve besteci, söz yazarı kimliği ile rakiplerinden sıyrılan Aydilge, ''Ben Geldim'' ile yazın en güçlü şarkılarından birine imza atıyor.

Klipte Tablo Canlandı!

Kendisi gibi müzisyen ve keman sanatçısı olan eşiyle mutlu bir evlilik süren Aydilge, klibin yönetmenliğini de eşine emanet etti. Dansçıları ile beraber renkli sahnelere imza atan Aydilge, şarkısında zorbalara, yalancılara, çıkarcılara meydan okuyor. Aydilge'ye dansçıların yanında eşlik eden bir diğer isim ise duvardaki tablo oldu. Yapay zeka yöntemiyle canlandırılan tablodaki kadın, yer yer Aydilge'nin şarkısına da eşlik ederek ilgi çekiyor.

Duman'dan 11 yıl sonra yeni albüm

Albümden iki şarkı Kufi ve Nerde Benim Kafam 24 Haziran Pazartesi tüm dijital platformlarda!

11 yıl önce yayımlanan 'darmaduman' albümü ile uzun süre satış listelerinde bir numarada kalan DUMAN, hayranlarına sosyal medya hesaplarından verdikleri müjdeli haberi sonrası ilk iki şarkıyı hayranları ile paylaştı.

Güçlü performansları ile tartışmasız Türk rock müzik sahnesinin efsaneleşen grubu Duman, hayranları daha fazla bekletmeden albümden Kufi ve Nerde Benim Kafam şarkılarını 24 Haziran Pazartesi tüm dijital müzik platformlarında dinlemeye açtı.

16 şarkıdan şarkıdan oluşan albümün diğer şarkıları yakında yayınlanmaya devam edecek.

Athena'danTürk Milli Futbol Takımı’nın Euro 2024 mücadelesine şarkılı destek!

Athena; My Way’i bu sefer de Türk Milli Futbol Takımı’nın Euro 2024 mücadelesine destek amacıyla “Aşkın Yeter” ismiyle yeniden yorumladı. Athena yorumuyla müzikseverler tarafından çok sevilen şarkı, şimdi de futbolseverlerin diline pelesenk olmaya aday.

