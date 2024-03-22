Geçtiğimiz günlerde film galasında karşımıza çıkan güzel oyuncu Aksu sadece Türkiye'nin değil tüm dünyanın sorunu haline gelen kadın şiddetine hayır dedi.

Didem Aksu TV ve oyunculuk kariyerine 17 yaşında "Avrupa Yakası" isimli diziyle başlayan Aksu, Araf Zamanı, Canım Benim, Akasya Durağı ve Tövbeler Tövbesi gibi önemli yapımlarda yer alırken manken ve model olarak da boy gösterdi.

Geçtiğimiz günlerde film galasında karşımıza çıkan güzel oyuncu Aksu sadece Türkiye'nin değil tüm dünyanın sorunu haline gelen kadın şiddetine hayır dedi. Başarılı Oyuncu Didem Aksu kadın "Şiddetinin önüne geçilebilecek, kadın cinayetlerinin son bulduğu ve hanımefendilerin değerinin daha da anlaşılacağı günlerimiz olmasını diliyorum. Dünyayı kadın güzelleştiriyor dedi.

Müge Ökten'in "Tekim Ben Tekim" Fenomen Olmaya Hazır

Tekim Ben" i siz müzikseverlerle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyor ve göstereceğiniz ilgi ve destek için teşekkür ediyoruz…

Uzun süredir müzik piyasasında olan, farklı tarzlarda çıkardığı albüm ve single çalışmaları ile gündemdeki yerini koruyan Müge Ökten, Şubat ayında yine, söz-müziği kendine ait single ile müzik listelerine giriş yaptı.

Daha önce imza attığı ve seslendirdiği parçalarla, dikkatleri üzerine çekmeyi başarıp, büyük beğeni toplayan sanatçının bu kez de Tekim Ben ile aynı ilgi ve etkiyi yaratması bekleniyor.

Konservatuar Müzik eğitimi yüksek lisans mezunu Müge Ökten oyunculuk konusunda da yetenekli olmasının avantajını klipte kullandığı mimikleriyle de ortaya koydu. Ayrıcalıklı duruşu ve yorumuyla kendine bir hayran kitlesi oluşturan Müge Ökten'in “Tekim Ben Tekim" adlı single çalışması, El Roman Müzik etiketiyle, Rafet El Roman yapımcılığında sevenleriyle buluşuyor.

Söz ve bestesi Müge Ökten'e ait olan şarkının, aranjesi Revoiden tarafından yapıldı. 'Tekim Ben'in klip yönetmenliği ise Umut Kumral Devecioğlu imzası taşıyor. Sosyal medyada kısa sürede gündeme oturan şarkı şimdiden herkesin ağzında “tekim ben tekim“ sözleri ile dolanıyor.

Tekim Ben" i siz müzikseverlerle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyor ve göstereceğiniz ilgi ve destek için teşekkür ediyoruz… Bu arada Müge Ökten Ramazana özel "Yunus Emre" isimli projesini fanlarına sunacak.

Cine5 Tv’ye bomba transfer ; İlknur Özkuş

Ünlü sunucu İlknur Özkuş Cine5Tv’ye transfer oldu. Son dönemin en popüler televizyon kanalları arasına giren Cine5Tv kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Kanal son olarak genç ve başarılı sunucu İlknur Özkuş’ı bünyesine..Ünlü sunucu İlknur Özkuş Cine5Tv’ye transfer oldu. Son dönemin en popüler televizyon kanalları arasına giren Cine5Tv kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Kanal son olarak genç ve başarılı sunucu İlknur Özkuş’ı bünyesine kattı.

Cine5Tv ailesine katılan Özkuş yaptığı açıklama ile Kanal Yönetim Kurulu Başkanı Fethi Demirkol’a teşekkür etti. Özkuş ” Böylesi güçlü ve köklü bir kuruma katıldığım için çok mutluyum. Cine5Tv’de başarılı olmak için elimden geleni yapacağım. Bana destek olan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

KÖFN, GİTME SANA MUHTACIM İLE ZİRVE’DE!

Pop müziğin son yıllardaki en güçlü grubu KÖFN Türk müziğinin efsanevi sanatçısı Selami Şahin’e saygı niteliğinde hazırlanan “Selami Şahin Şarkıları 2” albümündeki KÖFN'den "Gitme Sana Muhtacım" ile müzik severlerden ve müzik eleştirmenlerinden tam not aldı.

Son dönemde Türkçe popun zirvesine tırmanmayı başaran, elektronik-pop müzik türünün en önemli ikilisi olmayı başaran KÖFN'ün yeniden yorumu ve düzenlemesiyle günümüze uyarlanan “Gitme Sana Muhtacım”, elektronik pop müzik altyapısı ve grubun kendine has yaklaşımıyla dinleyicilere büyük bir sürpriz yaşatıyor.

KÖFN, 2022 yılında dinlenme rekorları kıran “Bi’ Tek Ben Anlarım” ile kitleleri peşinden sürüklemiş ardından gelen “Al Aramızdan” sonrasında çıkardıkları “Pop Star” albümü ile müzik piyasasında kalıcı olduklarını ispatlerken KÖFN & Simge “Yakışıklı” şarkısı ile de 16 hafta boyunca Radyolarda 1’nci sırada kalarak zirvenin tek sahibi oldular.

ĶÖFN şimdi de kendilerinden yeniden duyduğumuz “Gitme Sana Muhtacım” müzik listelerinde zirveye yükselirken müzik severlerden ve müzik eleştirmenlerinden tam not aldı.

Merve Akıncı'dan “Yeniden Deneyelim” Yayında!

Merve Akıncı, yepyeni şarkısı “Yeniden Deneyelim” ile 15 Mart’ya yayında.

Sunuculuktaki başarılı kariyerini, sanat hayatında da devam ettiren Merve Akıncı yeni şarkısı “Yeniden Deneyelim” için tüm hazırlıklarını tamamladı.

Sözü ve müziği Mert Kayıkçıoğlu’na ait olan parçanın düzenlemesini Akmal Azimov ve Mert Kayıkçıoğlu beraber üstleniyor. Sevginin her zorluğu yeneceğini anlatan “Yeniden Deneyelim”, AVRUPA MÜZİK markasıyla sizlerle.

Kolpa, Yeni Şarkısı “Ya Kal Ya Git” İle Sessizliğini Bozuyor!

Türkiye'nin sevilen pop-rock gruplarından Kolpa, yepyeni şarkısı “Ya Kal Ya Git” ile 15 Mart’ta dinleyicileriyle buluştu.

“Beni Aşka İnandır”, “Gurur Benim Neyime?” ve “Nasıl Öğrendin Unutmayı” gibi sevilen çalışmalarıyla Türk rock müziğine damga vuran Kolpa, “Ya Kal Ya Git” adını verdiği yeni single'ı ile uzun bir aradan sonra müzik sahnesine geri dönüş yapıyor.

Sözü ve müziği Barış Yurtcu imzası taşıyan şarkının mix&mastering’ini Özgür Yurtoğlu üstleniyor. Kolpa'nın kendine özgü tarzıyla harmanlanmış “Ya Kal Ya Git” tedilen kişinin içsel çatışmasını ve sevdiğiyle yüzleşme cesareti bulmasını dile getiriyor.

Ahmet Yalçın yönetmenliğinde kamera karşısına geçen Kolpa’ya model Tutku Naz Erat eşlik etti. Video klibi şarkı ile eş zamanlı olarak YouTube’da yayında.

Müzikseverlere unutulmaz bir deneyim sunmayı hedefleyen Kolpa’nın “Ya Kal Ya Git” isimli yepyeni single'ı AVRUPA MÜZİK markasıyla tüm dijital platformlarda bulabilirsiniz!

GÜL GÖKÇE KORKMAZ'IN İDDİALI ÇIKIŞI!

Dizi ve sinema oyunculuğunun yanı sıra stand-up şovlarıyla da adından söz ettiren sempatik güzel “Gül Gökçe Korkmaz”; “Heyya “şarkısıyla müzikseverlerle buluşmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşıyor.

Sözü & müziği sanatçının kendisine, aranjesi Akmal Azimov’a ait olan; geçtiğimiz dönemlerde “Var Ya Da Yok” şarkısı ile dikkatleri üzerine çeken, on parmağında on marifet olan güzel sanatçı “Gül Gökçe Korkmaz”, müzik dünyasındaki iddialı adımlarını da sürdürüyor.

Pop müziğin altın çağını yaşadığı 90’lar popundan ilham alan güzel sanatçı yeni şarkısında kendine has naif ses rengiyle dinleyenleri büyülüyor.

Klip yönetmenliğini Özdinç Cinan’ın üstlendiği klipte “Gül Gökçe Korkmaz”ın güzelliği de gözler önüne seriliyor.

İddialı sahne performanslarının yanı sıra, Türk hafif batı müziği alanında da dikkat çeken “Gül Gökçe Korkmaz”ın yeni teklisi “Heyya” Cinan Müzik etiketiyle tüm dijital platformlarda ve klibi NetD kanalında yayında.

ZEYNEP BASTIK DÜNYA LİSTELERİNDE

Zeynep Bastık'ın Mabel Matiz imzalı yeni şarkısı 'Lan' kısa sürede en büyük üç dijital platformda liste başı olmuştu. 'Lan' şimdi de Spotify Global 50 listesine giren ilk Türkçe şarkı olmayı başardı!

Zeynep Bastık, söz ve müziği Mabel Matiz'e ait son şarkısı 'Lan'ı geçen hafta dinleyicileriyle buluşturmuştu. Şarkı kısa sürede Spotify, Youtube ve Apple Music listelerinde zirveyi görmüş, milyonlarca kez dinlenerek rekor kırmıştı. 'Lan'dan bir rekor daha geldi.

'Lan' dünya starlarının yarıştığı Spotify Global Top 50 listesine giren tamamı Türkçe ilk şarkı oldu. The Weekend, Maluma gibi uluslararası starların hemen arkasından gelen Zeynep Bastık’ın yeni single’ı ‘Lan’ şu an dünyanın en çok dinlenen 45'inci şarkısı. 'Lan' aynı zamanda Spotify'da günlük 2.5 milyon kez dinlenmeye ulaşan ilk Türkçe şarkı oldu. Ayrıca Spotify'da ilk kez bir kadın müzisyen “Türkiye'nin en çok dinlenen sanatçısı” olmayı başardı!

Daha önce Global Chart'a giren Türkçe şarkılar en fazla 65'inci sıraya kadar yükselebilmişti. Arasan da (Uzi) 65, Bilmem mi (Sefo) 75, Antidepresan (Mabel Matiz & Mert Demir) 87 numaraya kadar çıkmıştı.