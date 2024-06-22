Hakkari'den hava yoluyla Kahramanmaraş'a getirilen Şehit Horoz'un naaşı, Necip Fazıl Şehir Hastanesi morgundan alınarak konvoy eşliğinde Hasancıklı Mahallesi'ndeki babaevine götürüldü.

Baba Kalender ve anne Ayşe Horoz ile şehidin diğer yakınları, Türk bayrağına sarılı tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Helallik alınmasının ardından şehidin cenazesi, Şeyh Ali Sezai Efendi Mezarlığı'ndaki tören alanına getirildi.

Cenaze törenine, şehit Horoz'un ailesi ve yakınlarının yanı sıra Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Abdulkadir Polat, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, 6. Kolordu Komutanı Tümgeneral Mehmet Özeren, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Emin Terzioğlu, 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Hakan Tutucu, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Tuba Ünsal, Ömer Oruç Bilal Debgici, Mehmet Şahin ile DEVA Partili İrfan Karatutlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Gökhan İnan, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Bakan Yardımcısı Polat, Vali Ünlüer ve diğer protokol üyeleri, şehidin yakınlarına başsağlığı diledi.

Şehit Horoz'un cenazesi, İl Müftüsü Abdurrahman Kotan tarafından kıldırılan namazın ardından Şeyh Ali Sezai Efendi Mezarlığı'na defnedildi.

Bu arada şehit Horoz'un bir süre önce sosyal medya hesabından "Şehit olursam Afrika'da adıma su kuyusu açılsın" vasiyetini hatırlatan Kotan, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın taziyelerini ileterek şehidin adına Afrika'da su kuyusu açtıracaklarını söyledi.