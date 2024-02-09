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Dün doların satış fiyatı 30,5960 lira, avronun satış fiyatı ise 33,0010 lira olmuştu

Haluk Görgün: Türk savunma sanayimiz bugün ihtiyaçlarımızı yerli ve milli olarak üretebilir durumda

Haluk Görgün: Türk savunma sanayimiz bugün ihtiyaçlarımızı yerli ve milli olarak üretebilir durumda

Serbest piyasada 30,6790 liradan alınan dolar , 30,6810 liradan satılıyor. 33,0430 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 33,0450 lira olarak belirlendi.

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