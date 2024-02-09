Serbest piyasada 30,6790 liradan alınan dolar, 30,6810 liradan satılıyor. 33,0430 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 33,0450 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 30,5960 lira, avronun satış fiyatı ise 33,0010 lira olmuştuKaynak: AA
Serbest piyasada 30,6790 liradan alınan dolar, 30,6810 liradan satılıyor. 33,0430 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 33,0450 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 30,5960 lira, avronun satış fiyatı ise 33,0010 lira olmuştuKaynak: AA
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