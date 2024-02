Haber: Sedat Sarıkaya

Bunların yanı sıra Kanatsız Melekler kitabından yoğun talep üzerine 2. baskı kitabını çıkardı. Aynı zamanda Channel Türk'te program sunuculuğu yapıyor ve birbirinden kıymetli konuklar ağırlayan Sevil Sevil Trt1 de yayınlanan Arkası Yarın'da da rol almıştır. Birden fazla filmde de rol almıştır.

8 Mart Dünya kadınlar gününe özel "Kadın" şarkısı çıkartan Sevil Sevil her alanda başarılarının üzerine yeni başarılar ekliyor.Sevil Sevil " Astroloji ,Tarot ,Yaşam Koçu olarak eğitim almak isteyenler astrolog_yazar_sevil_sevil sosyal medya instagram üzerinden benimle irtibata geçebilir dedi ve toplamda 8 ödül aldım.Son olarak Altın Yonca Ödüllerinde ödülümü gecenin sunucusu Uğur Arslan beyin elinden aldım. Aldığım her bir ödülüm benim için ayrı ayrı kıymetli. Her yaptığım işimin beğenilmesi benim yaptığım işlerime daha sıkı sarılmama sebep oluyor. Kişiye özel Rune Kolye, bileklik yaptığından da bahseden Sevil Sevil, alanların olumlu geri dönüş yaptığından da bahsetti. İkinci kitabı "Melekler Bizimle" çıkacağından bahsetti.