Haber: Mert Osman Erman

1987'nin Fairytale of New York ve A Pair of Brown Eyes gibi hitleri bulunan şarkı yazarı, bir süredir sağlıksızdı.

MacGowan'un uyuşturucu ve alkolle ilgili belgelenmiş sorunları da vardı.

Eşi Victoria Mary Clarke, Instagram'da MacGowan'ın "benim için dünyayı ifade ettiğini" söyledi.

"Bu nasıl söyleneceğini bilmiyorum, bu yüzden sadece söyleyeceğim. Shane... İsa ve Meryem ile birlikte olmak, güzel annesi Therese'in yanında olmak için gitmiştir" diye yazdı.

MacGowan'ın sözcüsünden gelen bir açıklama, "bu sabah saat 3.30'da eşinin ve kız kardeşinin yanında huzurlu bir şekilde öldüğünü" doğruladı.

"Ölümü sırasında dualar ve son ritüeller okundu" diye ekledi.

Clarke, 22 Kasım'da hastaneden ayrıldığını söyledi ve birkaç gün sonra evlilik yıldönümlerini kutladıklarını ve "hala hayatta oldukları için minnettar olduklarını" söyledi.

Kent'te doğan MacGowan, İrlandalı göçmenlerin oğluydu ve 1982'den 2014'e kadar The Pogues'u yönetti.

1982'de İrlanda punk grubu Pogue Mahone'u kurmuş, daha sonra The Pogues olarak kısaltılmış ve yedi stüdyo albümü yayımlamıştı.

1988'de Kirsty MacColl, MacGowan tarafından yazılan Fairytale of New York adlı şarkı için The Pogues ile işbirliği yapmıştı; bu şarkı Birleşik Krallık listesinde ikinci sıraya yükselmiş ve hala Birleşik Krallık'ın en sevilen Noel şarkılarından biridir.

MacGowan, geçen yıl sosyal medyada paylaşılan bir video ile encephalitis teşhisi konulduğunu açıklamıştı.

Bu, beyin iltihaplandığında ortaya çıkan nadir ancak ciddi bir durumdur, NHS web sitesine göre.

2015'ten beri bir tekerlekli sandalye kullanıyordu, bir düşmeden sonra kendisini yaralamıştı.

2018'de Dublin Ulusal Konser Salonu'ndaki 60. doğum günü partisinde ömür boyu başarı ödülü ile onurlandırıldı.

Hayatı hakkında bir belgesel olan "Crock Of Gold: A Few Rounds With Shane MacGowan" 2020 yılında yayımlandı.

İrlandalı şarkıcı Sinéad O'Connor ile yakın arkadaştı ve Temmuz ayında öldü.

Clarke'ün açıklamasında, "Onunla tanıştığım, onu sevdiğim ve onun tarafından sonsuz ve koşulsuz sevildiğim, yaşam ve sevgi ve neşe ve eğlence ve kahkaha ve bir sürü macera geçirdiğim için kelimeyle tarif edilemeyen bir kayıp ve dünyamı aydınlatan bir gülüşün özlemi var" dedi.

İrlanda Cumhurbaşkanı Michael D Higgins, Shane MacGowan'ı "müziğin en büyük söz yazarlarından biri" olarak tanımladı.

"Dünya genelinde birçok insan gibi, bu sabah Shane MacGowan'ın ölümünü öğrenmekten dolayı büyük bir üzüntü duydum," dedi.

"Sözleri, İrlandalıları kültürleri ve tarihleri ile bağlantıya geçirdi ve duyguları en şairane şekilde kapsayan birçok insanın hissiyatını içine aldı."

Yazar Tony Parsons, sosyal medyada şunları paylaştı: "Shane MacGowan'ı on beş yaşlarındayken hatırlıyorum ve Covent Garden'daki Roxy'ye gelip İngiliz bayrağı ceketiyle terkedilmiş davullara vurduğu zaman.

"Bir rüya ile deli bir çocuk, bu adaların gördüğü en büyük yeteneklerden birine dönüştü. Yaratıcı bir dev. İyi uyu, Shane, ve seni Noel'de bir numarada görelim."

Müzisyen Nick Cave onu "gerçek bir dost ve kendi jenerasyonunun en büyük şarkıcısı" olarak tanımlarken, Charlatans'ın solisti Tim Burgess da MacGowan'ın "tam anlamıyla dolu bir yaşamı" olduğunu ve "bir lirik dehası" olduğunu söyledi.

Derry Girls oyuncusu Siobhan McSweeney, Shane MacGowan'ın "biz İrlandalılar için Londra'nın sesi olduğunu" söyledi ve başkente taşınmak konusunda korktuğunda "onunla şanslı, içici, aşıklar, şairler ve fırsatçılar hakkında şarkılarla cezbettim" dedi.

Fairytale of New York yapımcısı Steve Lillywhite, MacGowan'ı "gerçekten bir şair" olarak nitelendirerek, "bir tür punk tutumunu geleneksel İrlanda ritimleriyle birleştiren yeni bir müzik tarzı icat ettiği" için ona övgüler yağdırdı. MacGowan'ın grup arkadaşı Spider Stacy de bir grup fotoğrafıyla saygı duruşunda bulundu.