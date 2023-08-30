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Sıcak hava balon pilotlarından Yasin Özdemir, gazetecilere, ay yıldızlı bayrakları gökyüzüne yükseltmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle anıyoruz. Türk milletinin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun. Biz de bugün bayramı gökyüzünden kutlayacağız." dedi.

Peş peşe gökyüzüne yükselen Türk bayrağı taşıyan balonlar, bölgedeki peribacaları arasında fotoğraf çektiren turistler için renkli manzara oluşturdu.

Nevşehir'in Göreme beldesinde, gün doğumundan önce uçuş için hazırlanan sıcak hava balonlarının sepetlerine, görevlilerce Türk bayrakları asıldı.

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