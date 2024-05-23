Aile Sağlık Sigortası, önemli bir finansal güvence yaratmanın yanında, özellikle acil cerrahi müdahaleler veya uzun süreli tedavilerde poliçe sahiplerine önemli avantajlar sunuyor.

Sigortam.net açıklamasına göre, beklenmedik sağlık sorunlarıyla karşılaşma ihtimali göz önünde bulundurulduğunda, Aile Sağlık Sigortası'nın önemi ön plana çıkıyor.

İstenmeyen sağlık sorunları karşısında finansal olarak güvence sağlayan Aile Sağlık Sigortası, özellikle acil cerrahi müdahaleler veya uzun süreli tedavilerde poliçe sahiplerine önemli avantajlar sunuyor.

Aile sağlık sigortası prim ödemelerini avantajlı hale getiriyor

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası'nın (TSS) devlet destekli, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun karşılamadığı ya da ücret limitlerini aşan tedavi giderlerini karşılamak için düzenlenen bir sigorta türü. TSS, SGK anlaşmalı özel sağlık kuruluşlarında tedavi masraflarını karşılıyor, yatarak ve ayakta tedaviyi kapsıyor. Ayrıca TSS, acil servislerden yararlanmayı sağlarken her bütçeye uygun seçenekler sunuyor.

TSS, TC vatandaşı olan ve SGK aktifliği bulunan 0-80 yaş arasındaki herkesin yaptırabiliyor. Diğer yandan Özel Sağlık Sigortası (ÖSS) ise beklenmedik bir kaza ya da hastalık gibi istenmeyen durumların yaşanması sonucu ortaya çıkabilecek sağlık masraflarının güvence altına alınmasını sağlayan bir sigorta türü olarak görülüyor.

Sigorta şirketinin anlaşmalı olduğu ve poliçenin karşıladığı tüm özel sağlık kurumlarında ve anlaşmalı doktorların muayenehanelerinde, gerekli tanı ve tedavi işlemlerinin bütçeye en uygun şekilde alınmasına destek oluyor. ÖSS için SGK'lı olma zorunluluğu da bulunmuyor.

ÖSS ya da TSS yaptırıldığında, aile üyelerinin her biri de bu sigortalardan yararlanabiliyor.

Özellikle sigorta şirketlerinin Aile Tamamlayıcı Sağlık Sigortası'na farklı oranlarda indirim uygulaması, primlerin daha avantajlı koşullarda ödenmesine imkan yaratıyor. Bu sigorta türüyle aile üyeleri için tek bir sağlık poliçesi düzenlenerek, prim ödeme günü ve yenileme tarihi de kolaylıkla takip edilebiliyor.

TSS ve ÖSS'nin aile paketleriyle hem eşler hem de çocuklar güvence altında

TSS'nin aile paketi şeklinde yaptırılması, eş ve çocuğun da sağlık teminatlarından yararlanmasını mümkün kılıyor.

ÖSS'yi aile paketi şeklinde yaptıran kullanıcılar da bu poliçe sayesinde ailece özel hastane koşullarında istediği doktora tedavi olabiliyor. Ayrıca yatarak veya ayakta tedavi teminatlarından 1 yıl boyunca faydalanabiliyor. ÖSS sayesinde uygun koşulların sağlanması halinde vergi indiriminden de yararlanmak mümkün oluyor.

Çocuklar için TSS ya da ÖSS yaptırma konusu da ebeveynler tarafından sıkça sorulan bir soru olarak öne çıkıyor. Anne ve babanın sağlık poliçesinden bağımsız olarak tek başına çocuğun sigortalanması da mümkün oluyor. Ayrıca ebeveynlerden birinin mevcut poliçesine çocuğu ekletmek veya doğrudan Aile Sağlık Sigortası yaptırmak da çocuğu sigortalatmanın yöntemleri arasında yer alıyor.