Zirvenin Ukrayna'da ve Avrupa kıtasında güvenliğin yeniden tesis edilmesinin mümkün olduğunu kanıtlayebileceğini kaydeden Zelenskiy, "Adımları sizinle birlikte atacağız." dedi.

Zelenskiy, zirvenin ne gibi sonuçlar getirebileceğine değinerek, "Birincisi, güvenliğin geri dönüşünün gerçekten mümkün olduğunu kanıtlamaktır. İkincisi, nükleer ve gıda güvenliğinden esirlerin ve sürgünlerin serbest bırakılmasına, savaşın yeniden alevlenme tehdidi olmaksızın tamamen sona erdirilmesine kadar barışa yönelik her adımın hayata geçirilmesi için gerçek bir plan sunmaktır. Bunun mümkün olduğuna inanıyorum." diye konuştu.

"BM Şartı'nın barış ve halkların normal bir şekilde bir arada yaşaması temellerini tanımlarken bir bisiklet icat etmeye gerek olmadığını" vurgulayan Zelenskiy, şöyle devam etti:

"(BM Şartı) Bunlara geri dönmeliyiz, bunları tekrar etkili hale getirmeliyiz. Bu da barış formülüdür. Bunun için ülkelerin nasıl işbirliği ve ortak liderlik yapacağına karar vermemiz ve barış formülünün her maddesi için eylem planı belirlememiz ve bu planı uygulamamız gerekiyor. Bunlar açık ve ulaşılabilir hedefler. Bugün gerçek bir barış için gerekli tüm adımları hayata geçirmek için siyasi ivme kazandırabiliriz."

Rusya'nın zirvede yer almadığına işaret eden Zelenskiy, "Neden? Çünkü Rusya barışla ilgilenseydi savaş olmazdı." değerlendirmesini yaptı.

Zelenskiy, tüm dünya için adil barışın ne anlama geldiğine ve bunun gerçekten kalıcı bir şekilde nasıl sağlanabileceğine birlikte karar vermeleri gerektiğinin altını çizerek, "Bizim için temel olan BM Şartı. Sonra tüm taraflarca kabul edilen ve halklar için şeffaf olan eylem planı masaya yatırıldığında o zaman plan Rusya temsilcilerine iletilecektir. İkinci Barış Zirvesi'nde de savaşın gerçek anlamda sona erdiğini kaydedebileceğiz. Şu anda bu yolculuğa başlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Devlet Başkanı Zelenskiy, ayrıca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "ültimatom dilinden adil bir barış isteyen dünya çoğunluğunun diline geçmesi" gerektiğini belirtti.