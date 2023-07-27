Haber: Mert Osman Erman

İngiliz müzisyen Alison Moyet, onun sesinin "taşı çatırtırdığını" söylerken, İngiliz grubu Massive Attack ise "gözlerindeki ateşten" bahsetti.

İngiliz müzisyen Jah Wobble, şarkıcının ve aktivistin "Kelt dişi bir savaşçının özüne sahip olduğunu" BBC'ye açıkladı.

Ailesi Çarşamba günü "büyük üzüntüyle" vefatını duyurdu. Ölüm nedeni açıklanmadı.

Grammy ödüllü şarkıcı, 1990'da hit balad "Nothing Compares 2 U" ile uluslararası üne kavuşmuş ve 1987 ile 2014 yılları arasında 10 stüdyo albümü yayınlamıştı.

Dublin'de bir gençken, kötü şöhretli eski Magdalene çamaşırhanesinden birine yerleştirildi, bu çamaşırhaneler başlangıçta ahlaksız kabul edilen genç kızları hapsedilen yerlerdi.

1992'de, ABD'de Saturday Night Live adlı televizyon programında Papa II. John Paul'ün resmini yırtarak, Katolik Kilisesi'ndeki çocuk cinsel istismarına karşı protesto ettiği için tartışmalara neden oldu.

Geçen yılın ocak ayında 17 yaşındaki oğlu Shane'in ölümüyle kişisel bir trajedi yaşadı.

Son tweet'lerinden birinde, onu "hayatımın aşkı, ruhumun lambası" olarak tanımladı. Moyet, O'Connor'ın "şaşırtıcı varlığına" ve "taşı güçle çatlatan sesine" saygı gösterdi.

"Çevresindeki herhangi bir kız kadar güzel ve bu kartı kullanmadı. Onu sevdim. İkona kıran kişi," dedi sosyal medyada.

"Yıkıldık," Massive Attack dedi. "Dürüst olmak gerekirse, onun sesine, stüdyodaki içtenliğine tanıklık etmek... Yolda herkes aletlerini bıraktı. Gözlerindeki ateş, aktivizminin ruhsal bir refleks olduğunu ve siyasi bir jest olmadığını anlamanı sağladı." O'Connor ile işbirliği yapan eski Public Image Ltd basçısı Jah Wobble, onun "çok özel bir insan" olduğunu söyledi.

BBC World Service'in Newshour programına konuşan Wobble, sesinin "çok güçlü, çok kontrollü... bir tatlılık ve kırılganlık olduğunu" söyledi, ancak aynı zamanda "bir dereceye kadar üzüntü olduğu" "gizli değildi" dedi.

REM'in baş şarkıcısı Michael Stipe'in övgüsü şöyleydi: "Söyleyecek söz yok."

The Smiths'in şarkıcısı Morrissey, web sitesinde şunları yazdı: "Herkes sessizce kaldığında konuşma cesaretini gösterdi. Kendi olmak için sadece taciz edildi. Gözleri sonunda ruhuna sahip olabileceği bir dünya arayışında kapandı."

Bir hayran, County Wicklow'daki eski evlerinden birinin önüne Sinéad O'Connor'a el yazısıyla yazılmış bir övgü bıraktı: "Yaşam sonrası yolculuğun güzel ve şifalı olsun."

ABD'li şarkı sözü yazarı ve piyanist Tori Amos, "öyle bir tutku, öyle bir yoğun varlık ve cesur bir ruh, kişisel şeytanlarına cesurca meydan okuyan güzel bir ruh" olarak hatırladı onu.

The Pogues şarkıcısı Shane MacGowan ve eşi Victoria Mary Clarke şunları söyledi: "Bunun için gerçekten kelimelerimiz yok ama Sinéad'a sevgin, arkadaşlığın, şefkatin ve mizahın, inanılmaz müziğinin için teşekkür etmek istiyoruz."

The Pretenders'ın şarkıcısı Chrissie Hynde, BBC Radio 2'ye şunları söyledi: "O gerçekten eğlenceli bir insandı, bir araya gelmek için harika bir zaman geçirdik.

"Ama sürekli kışkırtmaya çalışıyordu, kovandan arıyordu, kesinlikle özel ve büyük bir yetenekti. Kesinlikle daha iyi bir yerde, tatlı melek uç."

Her yılın Noel arifesinde Dublin'in Grafton Caddesi'nde konser veren Glen Hansard, evsizlik karşıtı hayır kurum Simon Community için para toplamak için O'Connor'a Instagram üzerinden övgüde bulundu.

Oscar ödüllü şarkıcı ve söz yazarı, onunla bir yıl birlikte performans sergilemesini istediğini anımsadı. "Onun için birkaç şarkı belirlemiştim ve cevap alacağımdan emin değildim," dedi. "Geri dönüş yapıp 'Orada olacağım' dedi. Heyecanlıydı ama harika bir ruh hali vardı."

"Irlanda daima kahramanlarını duvara asmaktan hoşlanmıştır. Onlarla odaya girmekten ve onlarla başa çıkmaktan korkar. Şimdi sonunda onun resmini duvara asabiliriz ve o devasa kişiliği için ona saygı duyabiliriz."

Singer Yusuf Islam - eski adıyla Cat Stevens - O'Connor'ı "narin bir ruh" olarak adlandırdı. O da O'Connor gibi yetişkin olarak İslam'a geçti, bu kararı 2018'de duyurmuştu.

Aktör Russell Crowe, geçen yıl İrlanda'da çalışırken O'Connor ile şans eseri tanıştığını anımsadı. Crowe'un bir arkadaşı, onun masalarının yanından geçtiğinde şarkıcıyı tanıdı ve ardından koşarak arkasından gitti.

"Masamıza katıldı ve soğukta oturdu, sıcak çay söyledi," dedi Crowe.

"Tel örgüsüz bir sohbet içinde, son dönem Dublin sıcak dalgasını, yerel politikayı, Amerikan politikasını, birçok yerde, özellikle de Avustralya'da yerli halkın tanınmasına yönelik süregelen mücadeleyi, Yeni Zelanda hakkındaki sıcak anılarını, inancını, müziği, filmleri ve yazar kardeşi hakkındaki hatıralarını gezindik.

"Ona benim için bir kahraman olduğunu söyleme fırsatım oldu. [Ayrıldıktan sonra] dört kişi masada oturduk ve farklı şekillerde aynı şeyi ifade ettik. Ne muhteşem bir kadın. Cesur yüreğinle barış olsun, Sinéad."

BBC Breakfast'a konuşan müzik gazetecisi Dave Fanning, Sinéad O'Connor ile ilk röportajı yapan ve onunla 200'den fazla kez buluşan kişi olarak, onu "cömert bir insan" olarak tanımladı, ancak aynı zamanda "bölücü" bir figür olduğunu kabul etti.

"Foça Cumartesi Gecesi Canlı'nda Papa'nın resmini yırttığında ve insanlar onun kariyerini mahvedeceğini söylediğinde, o kariyerini mahvetti, çünkü o plan buydu.

"Ünlü olmak, bir pop yıldızı olmak istemedi, protesto şarkıcısı olduğunu hissetti."

Ekledi: "Onu cömert bir insan olarak, gerçekten kibar bir insan olarak hatırlayacağım. Onun bölücü olduğunu biliyorum, zamanının önünde olduğunu düşünüyorum, sessiz kalmak istemedi... ama öngörücüydü ve bize hepinizi düşündüğümüzden daha hoş bir dünyaya açtı."