Haber: Mert Osman Erman

Ocak 2022'den bu yana ölüme mahkum edilen 15. uyuşturucu suçlusu olan Saridewi, Mohd Aziz bin Hussain adlı başka bir Singapurlu'nun idamından sadece birkaç gün sonra idam edilen ikinci kişi oldu.

Singapur, toplumu korumak için gerekli olduğunu söylediği dünyanın en sert uyuşturucu karşıtı yasalarından bazılarına sahip.

Singapur yasası, 500 gramın üzerinde kenevir veya 15 gramın üzerinde eroin kaçakçılığı yapan kişilere idam cezası verileceğini belirtiyor.

Singapur Merkezi Narkotik Bürosu (CNB), 2018'de ölüm cezasına çarptırılan Saridewi'nin yasaya göre "tam hukuki sürece" sahip olduğunu belirten bir açıklama yaptı.

Şehrin en yüksek mahkemesi geçen yıl 6 Ekim'de yapılan temyiz başvurusunu reddetmişti. Yetkililer, başkanlık affı için yapılan dilekçenin de başarısız olduğunu söyledi.

Saridewi'nin idamı, geçen çarşamba günü uyuşturucu kaçakçılığından mahkum olan Aziz'in idamından sadece iki gün sonra gerçekleşti.

Nisan ayında, başka bir Singapurlu olan Tangaraju Suppiah, hiç dokunmadığı 1 kg (35 ons) kenevir kaçakçılığı nedeniyle idam edilmişti. Yetkililer, satışı cep telefonu üzerinden koordine ettiğini söylediler.

İngiliz milyarder Sir Richard Branson, yine Singapur'u idam cezaları konusunda eleştirdi ve idamın suç caydırıcı olmadığını belirtti.

Bay Branson, Perşembe günü Twitter'da, "Küçük çaplı uyuşturucu kaçakçıları yardıma ihtiyaç duyar, çünkü çoğu durumları nedeniyle zorbalığa uğrarlar," dedi.

Transformative Justice Collective adlı Singapur merkezli bir insan hakları grubuna göre Saridewi, Singapur'daki ölüm hücresindeki iki kadından biriydi. Grup, onun, 2004 yılında saç stilisti Yen May Woen'dan beri şehir devleti tarafından idam edilen ilk kadın olduğunu söyledi. Yen de uyuşturucu kaçakçılığı suçundan mahkum olmuştu.

Yerel medya, Saridewi'nin duruşmasında İslami oruç ayında kişisel kullanım için eroin stoklamakta olduğunu ifade ettiğini bildirdi.

Hem eroin hem de metamfetamin gibi uyuşturucu maddeleri dairenden sattığını inkar etmese de, hakim See Kee Oon, bu faaliyetlerin ölçeğini küçümsemiş olduğunu belirtti.

Yetkililer, sıkı uyuşturucu yasalarının Singapur'u dünyanın en güvenli yerlerinden biri olarak korumaya yardımcı olduğunu ve uyuşturucu suçlarına yönelik idam cezasının geniş halk desteği bulunduğunu savunuyor.

Ancak idam karşıtı savunucular bunu reddediyor.

Amnesty International'dan Chiara Sangiorgio, "Ölüm cezasının benzersiz bir caydırıcı etkisi olduğuna veya uyuşturucu kullanımı ve bulunabilirliği üzerinde herhangi bir etkisi olduğuna dair kanıt yok" dediği bir açıklamada bulundu.

Amnesty International, Çin, İran ve Suudi Arabistan'ın yanı sıra, uyuşturucuyla ilişkili idamların yakın zamanda gerçekleştiği dört ülkeden biri olarak Singapur'u belirtti.