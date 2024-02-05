MSF'nin yayımladığı raporda, Faşir şehrindeki Zemzem mülteci kampında yapılan sağlık taraması sonuçlarına göre kamptaki çocukların 4'te biri yetersiz beslenme, yüzde 7'sinin şiddetli akut yetersiz beslenme tehlikesi altında olduğu belirtildi.

Uluslararası topluma "acil seferberlik" çağrısı yapılan raporda, kampta günlük toplam ölüm oranının alarm verici boyutlara ulaştığına dikkati çekildi.

Şehirde ailelerin çocukları için temel sağlık hizmeti alabileceği hiçbir yer kalmadığına dikkat çekilen raporda, çatışan taraflara, insani yardımın Zemzem kampına ve Kuzey Darfur'a ulaşması için Faşir'deki havalimanını acilen açması çağırısı yapıldı.

Raporda, daha fazla can kaybının önlenmesi gerektiğinin altı çizildi.

"İleri derecede yetersiz beslenen çocuklar, 3 ila 6 haftada ölme riskiyle karşı karşıya"

MSF'nin Sudan'daki Acil Müdahale Sorumlusu Claire Nicolet, Faşir şehrindeki Zemzem kampında yaşananların felaket boyutlarında olduğuna işaret ederek, "Kampta her 2 saatte en az bir çocuğun yetersiz beslenme sebebiyle öldüğünü tahmin ediyoruz." dedi.

Her gün yaklaşık 13 çocuğun öldüğü tahmininde bulunduklarını belirten Nicolet, "İleri derecede yetersiz beslenen çocuklar, tedavi görmemeleri halinde 3 ila 6 haftada ölme riskiyle karşı karşıya. Sağlık kuruluşuna ulaşmaları halinde durumları tedavi edilebilir ancak çoğu kişi bunu yapamıyor." diye konuştu.

Kampta ölümleri azaltmak için müdahalede bulunduklarını ancak bunun yetersiz kaldığını açıklayan MSF, vakaların sürekli artış göstermesinden ötürü yardıma ihtiyaç duyduklarını vurguladı.