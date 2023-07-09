Türkiye’nin lider şirketlerinden Şölen, 7 Temmuz Dünya Çikolata Günü’nü kutluyor. Gaziantep’te basın mensuplarıyla bir araya gelen Şölen CEO’su Erdoğan Çoban, günün önemine değinirken, çikolata sektörü ve Şölen’le ilgili bilgiler aktardı.

ŞÖLEN’DEN “DÜNYA ÇİKOLATA GÜNÜ” KUTLAMASI

Şölen CEO’su Erdoğan Çoban, çikolatanın kültürel, coğrafi fark tanımayan, tüm dünyanın, her yaştan insanın en sevdiği tatlardan biri olduğunu belirterek, “Çikolata her zaman bir tatlıdan çok daha fazlasıdır. Kendimize bir ödül, sevdiklerimize güzel bir ikram, özel günlerde ve kutlamalarda cümlelerimizin yanında güzel bir hediyedir. Öyle ki çikolata sevgisi 7 Temmuz’da bütün dünyada çikolata günü olarak kutlanan bir gün haline geldi. Biz de Şölen olarak bu özel günü sahipleniyoruz” dedi.

Döner Güveç Denediniz mi?

Son zamanlarda adından epey söz ettiriyor Dönerci Kadir Usta… Kısa sürede tüm Türkiye’nin çok sevdiği bir marka haline geldiler…

Odun ateşinde pişen dönerin formülü için lüks araba bile teklif etmişler ama onlar sır gibi saklıyorlar formülünü…

Sevgili dostum Lokman Dağ biraz ipucu verdi.

Dönerinin yüzde 30’u kuzu yüzde 70’i ise danadan yapılıyor. Ama asıl sır, etin terbiyesinde… Eğer yolunuz Ümraniye’ye düşerse Dönerci Kadir Usta’ya uğramayı unutmayın…

USLA’NIN YÖNETİCİ ŞEFİ ALİ RONAY OLDU

Gastronomi alanındaki 10 yılı aşkın tecrübesiyle alanında fark yaratan, mezunlarıyla yiyecek – içecek ve otelcilik dünyasına profesyoneller kazandıran, yetiştirdiği donanımlı ve kalifiye profesyonellerle hem Türkiye’de hem de yurt dışında başarı öykülerinin başlangıçlarına imza atan USLA’nınExecutiveChef&Chief Operating Officer’ı gastronomi dünyasının önde gelenlerinden Ali Ronay oldu.

CORNY’DEN ENFES BİR LEZZET DAHA, YENİ ÇİKOLATALI FINDIKLI CORNY SADECE 90 KALORİ!

Kuruyemiş ve tahılların iyiliğini tüketicileriyle buluşturan ‘Almanya’nın 1 numaralı bar markası*’ Corny, sadece 90 kalori yeni çikolatalı fındıklı barıyla lezzetli bir atıştırmalığa ihtiyaç duyduğunuz anlarda size çok iyi gelecek!

Nestlé Türkiye İnsan Kaynakları Direktörlüğüne Yeni Atama

Nestlé Türkiye’nin yeni İnsan Kaynakları Direktörü, 6 yıldır şirkette üst düzey görevler üstlenen ve önemli başarılara imza atan Oktay Cömert oldu. Hızlı tüketim ürünleri sektöründe 28 yıllık liderlik deneyimine sahip Cömert, yeni görevine Temmuz ayında başladı.

Nestlé Türkiye’de 2019 yılından bu yana Teknik ve Üretim Direktörlüğü görevini yürüten Oktay Cömert, İstanbul Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği’nden mezun oldu. Aynı üniversitede Biyomedikal Mühendisliği alanında yüksek lisans yaptı. Kariyerine küresel lastik üretimi sektöründe Kaizen Mühendisi olarak başladı.

ArişPırlanta Zultanit Taşlı Tasarımları ile Farkını Ortaya koyuyor

Mücevherin öncü markası Ariş Pırlanta, bukalemun özelliği taşıyan Zultanit taşı ile tasarlanan kolye, küpe ve yüzük modellerini mücevher tutkunlarının beğenisine sunuyor.

Ariş Pırlanta güvenin, pozitif enerjinin, cesaretin ve zihin açıklığının sembolü Zultaniti, pırlantanın sonsuz ışığıyla buluşturuyor. Bukalemun taşı olarak bilinen Zultanit, renk değiştirme özelliği ile yazı sıcacık bir merhaba ile karşılıyor.

Çiğdem Özçelik’in ilk şiir kitabı “Yoksunluk” raflarda

Çiğdem Özçelik, ilk kitabı “Yoksunluk”u şiir tutkunlarının beğenisine sundu. Özçelik’in hayata, geçmişe ve aşka dair özlemlerine yazdığı şiirleri bir araya getiren eser, Devinim Kitap etiketiyle raflardaki yerini aldı.

MERRELL BELGRAD ULTRA TRAIL 2023 KAYITLARI AÇILDI

Sporculara unutulmaz bir yarış deneyimi sunmak üzere her kesimden ve her yaştan koşu severi buluşturmaya hazırlanan Merrell Belgrad Ultra Trail için kayıtlar açıldı. 8-10 Eylül 2023 tarihlerinde Kemerburgaz Kent Ormanı’nda başlayarak büyük kısmı doğanın kalbi kuzey ormanlarında koşulacak yarış, Karadeniz kumsallarında limitleri zorlayıp çamur parkuru ile heyecanı katlayacak.

Caz Kampı Agora Sanat Köyü’nde!

2017-2019 yıllarında üç yıl boyunca Bodrum’da gerçekleşen Caz Kampı, 2020 yılında pandemi dolayısıyla online olarak yapılmıştı. 2021’de yine pandemi yüzünden iptal edilmek zorunda kalınan Caz Kampı, bu sene de geçen sene olduğu gibi Ezine Çanakkale’de, Agora Sanat Köyü’nde gerçekleşecek.

Bu Yaz Doğanay Meyveli İçeceklerle Ferahlıyoruz!

Doğanay içecek ailesinin birbirinden lezzetli çeşitleri ile yaz ayları, ferahlığa kavuşuyor. İçecek ailesinin vazgeçilmez üyesi Doğanay Limonata ile ailenin yeni gözdesi Doğanay Karadut’un enfes lezzeti, günün her saatinde ve dilediğiniz her yerde buz gibi serinletici etkisiyle sıcak yaz günlerinin favorisi oluyor.

DeFacto ‘Yılın Sürdürebilir Perakendecisi’ seçildi

Global moda markası DeFacto, perakende sektörünün en prestijli ödülleri arasında yer alan Global RLI Awards’da ‘Yılın Sürdürebilir Perakendecisi’ ödülünü aldı.

Türkiye’nin global moda markası DeFacto’nun başarısı uluslararası arenada aldığı ödüllerle katlanıyor. DeFacto’nun sürdürülebilirlik konusunda fark yaratan çalışmaları İngiltere’nin en saygın küresel dergilerinden RetailandLeisure International tarafından ödüle layık görüldü.

Moda Tutkunlarını Etkiledi

Dünya’nın önde gelen moda okullarından olan IFA PARIS’in İstanbul Kampüsü, son sınıf öğrencilerinin tasarımlarını moda tutkunlarına sunmak amacıyla dün gece Binbirdirek Sarnıcı'nda gerçekleşen bir fashionshow düzenledi. 3 yıllık Moda Tasarım ve Teknoloji programlarını tamamlayan öğrencilerin tasarımları, ailelerin ve özel davetlilerin de katıldığı bir defilede sergilendi.

ÜZÜM KIZI'NDA BİR CUMA KLASİĞİ.



Sanat müziğinin güçlü seslerinden Ayta Sözeri önceki gece Türkbükü Üzüm Kızı'nda sahne aldı.

Sanatçı yine her sahnesinde olduğu gibi sevenlerinin karşısına sanat güneşimiz Zeki Müren'in sesinden dinlemeye alıştığımız " Her gece kederdeyim" şarkısıyla çıktı. Sözeri programının başlarında misafirlerine Türk sanat müziğinin eşsiz eserleriyle eşsiz anlar yaşattı.