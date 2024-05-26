SOLOTÜRK ekibi, Kültür ve Turizm bakanlığı

Kağıthane'de dolandırıcılıktan yakalanan 2 zanlı tutuklandı Kağıthane'de dolandırıcılıktan yakalanan 2 zanlı tutuklandı

tarafından gerçekleştirilen festival kapsamında Şanlıurfa'ya geldi.

Eyyübiye Millet Bahçesi çevresinde gösteri uçuşu yapan SOLOTÜRK'ü, çok sayıda kişi izledi.

Akrobasi hareketlerini cep telefonu kameralarıyla kaydeden vatandaşlar, alkışlarla ekibe destek verdi.

SOLOTÜRK, yaklaşık 30 dakika süren uçuşun ardından vatandaşları selamladı.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Büyükşehir Belediye Başkanı Kasım Gülpınar ile bazı protokol üyeleri de gösteriyi izledi

Kaynak: AA