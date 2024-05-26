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Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Büyükşehir Belediye Başkanı Kasım Gülpınar ile bazı protokol üyeleri de gösteriyi izledi

Eyyübiye Millet Bahçesi çevresinde gösteri uçuşu yapan SOLOTÜRK'ü, çok sayıda kişi izledi.

tarafından gerçekleştirilen festival kapsamında Şanlıurfa 'ya geldi.

SOLOTÜRK ekibi, Kültür ve Turizm bakanlığı

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