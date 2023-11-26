Haber: Damla Oya Erman

Alex Neill adlı tüketici savunucusu tarafından getirilen bu iddialar, İngiltere Rekabet İtiraz Mahkemesi tarafından değerlendirildi.

Mahkeme, Sony'nin Alex Neill tarafından getirilen 6.3 milyar pound (yaklaşık 7.9 milyar dolar) değerindeki davayla yargılanması gerektiğine karar verdi. Sony Interactive Entertainment (SIE), geçen yıl, dijital oyunlar veya ek içerikler satın alan yaklaşık 9 milyon kişi adına dava edilmişti.

Neill, mahkemeye yaptığı başvuruda Sony'nin dijital oyunları ve ek içerikleri sadece çevrimiçi PlayStation Store üzerinden satın alınıp satılmasını zorunlu kılarak geliştiricilere ve yayıncılara %30 komisyon uyguladığını iddia etti. Buna göre, müşteriler normalden daha yüksek fiyatlar ödedi.

Sony'nin henüz FOX Business'ın yorum talebine yanıt vermediği belirtilirken, şirketin avukatları daha önce davayı "baştan sona hatalı" olarak nitelendirmiş ve reddedilmesi gerektiğini savunmuştu.

Mahkeme, Neill'ın davasının devam edebileceğine ancak 2022'de dosyalama yapılan PlayStation Store alımlarını yapan kişilerin davacı sınıfından çıkarılması gerektiğine karar verdi.

Neill, yaptığı açıklamada, "Bu, Sony'nin yıllardır tüketicilerden aşırı fiyat talep etmesi nedeniyle tüketicilerin haklarını geri almanın ilk adımıdır. PlayStation oyuncularının sadakati, yıllardır Sony tarafından suiistimal edildi." dedi.