Haber: Mert Osman Erman

Ünlü çift, bu ayın başında dört yılı aşkın evliliklerinin ardından boşanacaklarını duyurmuştu.

Ayrılığı o zaman "anlaşmalı" olarak tanımlamışlardı

Ancak Perşembe günü, 27 yaşındaki Turner'ın avukatları, çocuklarının New York'ta "haksız alıkoyma" nedeniyle hukuki bir dilekçe verdi.

34 yaşındaki Amerikalı Jonas Brothers şarkıcısı, iki kızlarının - 2020'de doğan Willa ve geçen yıl doğan ve adı halka açıklanmayan ikinci çocuğunun - ortak velayetini talep ediyor.

BBC tarafından görülen Turner'ın hukuki dilekçesine göre çift, Nisan ayında İngiltere'yi "sürekli evleri" olarak belirlemişlerdi. Belgeler, Jonas'ın boşanma başvurusunda, çifte vatandaşlık sahibi olan çocukların başvuruyu yapmadan önce altı ay boyunca Florida'da yaşadığını yanlış bir şekilde iddia ettiğini belirtiyor.

Dilekçeye göre Turner ve Jonas, çocukların babalarının turnesinde olduğu Ağustos ayında ABD'ye seyahat etmelerine izin verilmesi "geçici bir düzenleme" olarak anlaşmışlardı.

Mahkeme belgeleri, geçen hafta sonu ayrılıklarını tartışmak için buluştuklarını ve Turner'ın çocukların "İngiltere'ye eve dönme" anlaşmasını yinelediğini söyledi. Ancak Jonas'ın pasaportlarını geri vermeyi ve onları Birleşik Krallık'a göndermeyi reddettiği iddia ediliyor.

Turner'ın şu anda çocuklarla birlikte New York'ta olduğu söyleniyor

Allegations'a yanıt olarak, Jonas'ın temsilcisi CNN'ye, çiftin Pazar günü buluşmasının "saygılı" olduğunu ve onun izlenimine göre "anlaşmalı bir ebeveynlik düzenine doğru birlikte çalışacaklarına dair anlayışa vardıklarını" söyledi.

Sözcü, "Çocuklar ABD'de doğdu ve yaşamlarının büyük kısmını ABD'de geçirdiler. Onlar Amerikan vatandaşları" dedi.

Eklendi ki Jonas, Turner'ın "katı hukuki pozisyonunu yeniden gözden geçirmesini ve daha yapıcı ve özel bir şekilde ilerlemesini" istiyor ve "tek endişesi çocuklarının iyi olmasıdır".

Jonas ayrıca Turner'ın mahkeme belgelerindeki iddialarını reddetti; ona boşanmayı medyadan haber alarak öğrendiği iddialarına karşı çıkarak boşanmadan önce haberdar olduğunu söyledi.

Turner, Game of Thrones'taki Sansa Stark rolüyle en çok tanınır ve ayrıca The Staircase ve X-Men film serisinde de göründü

Bu haftanın başlarında, Turner, 2008'de Jonas ile çıkan pop yıldızı Taylor Swift ile akşam yemeği yerken görüntülendi. İnternet dedikoduları blogları, ikisinin kol kola yürürken çekilen fotoğrafları viral hale gelince aşırı hızlandı.

Bir solo sanatçı olarak Jonas, Just In Love ve Demi Lovato ile düet yaptığı This is Me gibi single'lar yayınladı.

Ancak en çok tanınan şarkıları kardeşleri Nick ve Kevin Jonas ile birlikte. Grup olarak Jonas Brothers, kendi Disney Channel dizilerinde başrol oynadılar ve SOS, Burnin' Up, Sucker ve Waffle House ile hitler elde ettiler.

Son zamanlarda, Year 3000'i, şarkıyı 2002'de orijinal olarak yayınlayan İngiliz grup Busted ile işbirliği olarak yeniden yayınladılar.