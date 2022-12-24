BURSA, (DHA)-

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bir dizi temaslarda bulunmak üzere Bursa’ya geldi. Bakan Kasapoğlu’na, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan ve AK Parti Bursa milletvekilleri eşlik etti. İlk olarak üniversite öğrencileriyle kahvaltı programında buluşan Bakan Kasapoğlu, daha sonra Havuzlu Park Spor Tesisi Temel Atma Töreni’ne katıldı. Burada konuşan Bakan Kasapoğlu, "Hayata geçirdiğimiz, bir gencimizin bile heba etmeme noktasında yürüttüğümüz projeler var. Halkımızın gencini, yaşlısını, kadınını, erkeğini, engellisini herkesin eşitliği anlayışıyla tesislerimize, altyapımıza, spor projelerimize erişim sağlama noktasında, güçlü iddiamız var. Bu iddiayı gerçekleştirme yönünde attığımız büyük adımlar var. Gerçekleştirdiğimiz projeler var. Gelinen önemli aşamalar var. İşte yüzme bilmeyen kalmasın projesi. 2018 yılında tarihinin en kapsamlı yüzme seferberliğini başlattık. 81 ilimizdeki yüzme havuzu envanterimizi büyüttük. Küçük beldelere dahi çelik konstrüksiyon havuzlarla bu imkana erişimi en azami seviyeye yükselttik. Toplam havuz sayımız artık 700'e yaklaştı" dedi.

‘5 MİLYON KİŞİYE YÜZME ÖĞRETTİK’

Yapılan bu tesislerin ardından antrenör açığı oluştuğunu belirten Bakan Kasapoğlu, "Yarı zamanda antrenörler istihdam ettik. Ve dedik ki; yüzme öğrenmek isteyen herkes yüzme öğrensin. Yüzme bilmeyen kalmasın dedik. Ve pandemiye rağmen son 4 yılda kaç kişiye yüzme öğrettik biliyor musunuz? Yüzme bilmeyen kalmasın projemizde son 4 yılda 5 milyondan fazla kişiye yüzme öğrettik, öğretmeye devam ediyoruz. İşte Bursa'da 110 bin kişi bu kapsamda yüzme öğrendi" ifadelerini kullandı.

‘BU ESER SİYASETİDİR’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde sporda devrim yaptıklarını söyleyen Kasapoğlu, "Bunun ismi eser siyasetidir. Bunun ismi hizmet siyasetidir. Bu gayretin ismi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğindeki spor devrimidir. İşte bugün Türkiye yüzyılına yakışacak yeni bir eserin temelini atıyoruz. Bursa'mızın için çok ama çok önemli mekanlardan birindeyiz. Sembol bir noktadayız. Tarihi Havuzlu Park'tayız. Az önce bakanımın ifade ettiği gibi 1995 onların buraya başladığı arazi çok değeri olan, manası olan bir arazi. Ve hakikaten çok ciddi bir misyon taşıyan, ülkenin belki de o günlere dair tek tesisi olan bir tesis. Ve tabii sonrasında özellikle kullanışlılığıyla, erişilebilirliğiyle pek çok kişiye hizmet etmiş bir tesis. Bu tesisin bugünkü temel atma törenimizle birlikte artık hem ihyası yönünde hem de ülkemizin en modern, en nitelikli yüzme su sporu tesislerinden birini kazandırma yönünde önemli bir adımı atıyoruz. Burası on bir dönümlük ve Bursalılara bu milletin kıymetli evlatlarına çok ciddi katkılar sağlayacak bir altyapı olacak inşallah. Yeni şampiyonlar, yüzmede ülkemizi temsil edecek yeni sporcular yetiştirecek. İçerisinde kapalı havuz olacak, açık atlama havuzu olacak ve ayrıca 115 metrekare açık havuzumuz da burada olacak" diye konuştu.

Bu yaptıkları hizmetin kendileri için büyük bir onur olduğunu söyleyen Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Fitness salonuyla termal konusunda az önce Büyükşehir Belediye Başkanımız bahsetti. Termal hamamıyla, termal su erişimi olacak. Sağlık odalarıyla ve tabii ki ihtiyaç duyulacak tüm altyapısıyla bu sembol mekanı hamdolsun hep birlikte ihya edeceğiz. Bu bizler için büyük bir onur. Hizmet etmek bir nasip meselesi. Herkese nasip olmaz. Birileri algı yaparlar. Yalanla, dolanla uğraşırlar ama hamdolsun bu kadrolar bu milletin emrine amade bir şekilde, gece demez, gündüz demez, durmaz, yorulmaz. Bu millete hizmet yolunda hamdolsun her bir fırsatı en güçlü şekilde değerlendirir ve hamdolsun nice nesillere hizmet edecek bu eseri bugün yine burada birlikte başlatmak nasip olur. Rabb'imize ne kadar şükretsek az ve bu şükrün karşılığını da işte burada hep birlikte el ele vererek ne güzel bir atmosferle başlatıyoruz, gerçekleştiriyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından temel atma töreni gerçekleştirildi.

‘ONLARIN HİZMET SİYASETİNDEN ANLADIKLARI YOK’

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Osmangazi Atletizm Salonu Açılış Töreni’ne katıldı. Burada konuşan Bakan Kasapoğlu, “Bursa’nın her bir ilçesinde hamdolsun çok güçlü bir şekilde iş birliğimiz var. Bursa Büyükşehir Belediyesi ile birlikte çok güzel iş birliklerimiz var. Bunları hem planladık hem gerçekleştirdik. Bizde hiçbir zaman durmak yok. Sürekli ihtiyaca göre, talebe göre üretmek var. Bir yandan da yeni hayallere, yeni hedeflere birlikte yürüyoruz. Birileri diyorlar ki, ‘Bu kadar tesise bu kadar projeye ne gerek var.’ Onların tabi eser siyasetinden, onların hizmet siyasetinden, üretmekten anladıkları yok. Bizler sizlerle birlikte eserlerimizle konuşuyoruz. Bizler icraatlarımızla, sizlerle birlikte siyaset yapıyoruz. Onlar bunu anlamıyorlar, anlamayacaklar. ‘Ne gerek var’ siyaseti yapmaya devam etsinler. Bizler sizlerle birlikte üretmeye, durmadan bu millet için aşkla koşmaya devam edeceğiz. Bu aziz ülkenin birbirinden kıymetli 85 milyon vatandaşı için üretmekte, taş üstüne taş koymaktan, gece demeden, gündüz demeden, çok çalışmaktan büyük bir onur duyuyoruz, gurur duyuyoruz, şeref duyuyoruz. Son 20 yıl Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğiyle, onun büyük engin vizyonuyla ulaştırmadan sağlığa, sağlıktan teknolojiye, sanayiye, eğitime, spora, gençliğe, her alanda Türkiye'nin imza attığı başarılar en güçlü şekilde ortada. O devasa tesislerden biri de burada. Bu tesiste Osmangazi Belediyemiz ile çok güzel bir iş birliği var. Belediyemiz burada gerçekten elini taşın altına koydu. Son 20 yılda Türkiye büyük bir dönüşüm gerçekleştirdi” dedi.

‘GENÇLERİMİZ ÜZERİNDEN İSTİSMAR SİYASETİ YAPANLARA FIRSAT TANIMADIK’

Öğrenci yurtları konusunda konuşan Bakan Kasapoğlu, “2002 yılında Bursa'da 5 binden az yurt yatağı varken, şu an bu rakam artık 15 binlerde ve bugün de bir yurdumuzun inşallah açılışını gerçekleştireceğiz. Bu yıl Türkiye'de Cumhuriyet tarihinin rekor başvurusunu almamıza rağmen rekor yerleştirme oranıyla da yeni bir tarihi hep birlikte yazdık. Başvuran herkes artık yurtlarımıza yerleşti. Yurtlarımız üzerinden algı yapmaya kalkanlara, onları siyasetlerine alet etmeye kalkanlara hiçbir şekilde müsaade etmedik. Hiçbir surette dünyanın en güçlü, en modern, en çok kişiye ulaşan yurt altyapısıyla da bundan sonra da bunlara müsaade etmeyeceğiz. Yurtlarımız üzerinden, gençlerimiz üzerinden istismar siyaseti yapmaya kalkanlara hiçbir şekilde fırsat tanımadık, tanımayacağız” diye konuştu.

‘HİKAYEMİZİ KİMSENİN KARALAMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ’

Bakan Kasapoğlu, “Türkiye artık kimsenin tutamayacağı, engelleyemeyeceği önüne kumpas kuramayacağı bir ülkedir. Emek emek, sevgiyle örülmüş bu hikayemizi asla kimsenin karalamasına izin vermeyeceğiz. Yalanlarla, manipülasyonlarla bu ülkeyi tökezletmeye kalkanların önünde bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hep birlikte omuz omuza dimdik duracağız. Bizim için başka bir vatan yok. Son 20 yılda yaptığımız gibi el ele vererek, demokrasimize sımsıkı sarılarak Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğiyle daha büyük, daha güçlü Türkiye idealimizi birlikte gerçekleştireceğiz. Bu yolda, bu kutlu yolda hem bu günümüzün hem de yarınlarımızın en büyük teminatı siz, sevgili gençlersiniz. Bu eserler, bu güçlü altyapı gençlerimiz için, gençlerimizi daha güçlü yarınlara hazırlamak içindir” diye konuştu.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesildi.