A Milli Erkek Basketbol TakÄ±mÄ±, SÄ±rbistan deplasmanÄ±nda kaybetti

Aleksandar Nikolic Spor Salonuâ€™nda oynanan mÃ¼sabaka mÃ¼sabakaya ay-yÄ±ldÄ±zlÄ±lar; Kenan Sipahi, Scottie Wilbekin, Onuralp Bitim, Ercan Osmani ve SadÄ±k Emir Kabaca beÅŸiyle baÅŸladÄ±. KarÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n ilk yarÄ±sÄ±nÄ± milliler 37-34 geride tamamladÄ±. MÃ¼sabakanÄ±n ikinci yarÄ±sÄ±nda birkaÃ§ kez Ã¶ne geÃ§me fÄ±rsatÄ± yakalayan milliler, skor Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ koruyamadÄ± ve son topta isabet bulamayÄ±nca parkeden 77-76 maÄŸlup ayrÄ±ldÄ±.

A Milli TakÄ±m'da Scottie Wilbekin 22, Onuralp Bitim 18 ve Kenan Sipahi 11 sayÄ±yla mÃ¼cadeleyi noktaladÄ±. SÄ±rbistanâ€™da ise Marko Guduric 18 sayÄ± kaydetti. Bu sonuÃ§la birlikte milli takÄ±m, 8'inci maÃ§Ä±nda 5'inci maÄŸlubiyetini elde ederken, SÄ±rbistan ise 5'inci kez parkeden galip ayrÄ±ldÄ±.

A Milli TakÄ±m, 2'nci Tur I Grubuâ€™nda 24 Åžubat Cuma gÃ¼nÃ¼ sahasÄ±nda Letonya ve 27 Åžubat Pazartesi gÃ¼nÃ¼ deplasmanda BelÃ§ika ile karÅŸÄ±laÅŸacak.