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A Milli Futbol Takımı, Karadağ yolculuğu öncesi Riva'da çalıştı

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu’ndaki son maçında 16 Kasım’da deplasmanda Karadağ ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, bugün Podgoritsa’ya yapacağı yolculuk öncesinde TFF Riva Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde bir antrenman yaptı.

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
14 Kasım 2021 Pazar 13:27
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A Milli Futbol Takımı, Karadağ yolculuğu öncesi Riva'da çalıştı

İSTANBUL

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu’ndaki son maçında 16 Kasım’da deplasmanda Karadağ ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, bugün Podgoritsa’ya yapacağı yolculuk öncesinde TFF Riva Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde bir antrenman yaptı.

Dün akşamki Cebelitarık karşılaşmasında sahaya çıkan 11’de yer alan futbolcular salonda çalışırken, diğer futbolcular da teknik direktör Stefan Kuntz yönetimindeki saha antrenmanında yer aldı. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas ve dar alanda yapılan geçiş oyunlarıyla devam etti. Dün akşam kampa katılan Tolga Ciğerci ve Yusuf Sarı da bugün ilk kez idmana çıktı. Baldırında sakatlığı bulunan Abdülkadir Ömür, kendisi için hazırlanan bireysel antrenman programı dahilinde sahada takımdan ayrı yaptığı çalışmalarını sürdürdü. 

A Millî Takım kafilesi, bugün saat 18.00’de İstanbul Havalimanı’ndan kalkacak Türk Hava Yolları’na (THY) ait uçakla Karadağ’ın başkenti Podgoritsa’ya gidecek.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Milli TakımKaradağRiva
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