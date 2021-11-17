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A Milli Futbol Takımı, play-off'a kaldı

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu sonuncu maçında Karadağ’ı deplasmanda 2-1 mağlup ederek grubu 2’nci sırada tamamladı ve play-off oynama hakkı elde etti.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
17 Kasım 2021 Çarşamba 08:58
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A Milli Futbol Takımı, play-off'a kaldı

4’üncü dakikada Karadağ öne geçti. Burak’ın hücuma çıkarken kaptırdığı topa sahip olan Savic, arapasıyla Beciraj’ı hareketlendi. Bu oyuncunun ceza sahası içerisinden yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.

13’üncü dakikada Kerem’in pasıyla ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Burak’ın vuruşunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.

22’nci dakikada Türkiye beraberliği yakaladı. Ceza sahası çizgisinin hemen önünde sağ çaprazda topla buluşan Abdülkadir Ömür, ceza sahası içerisine ortaladı. Topla buluşan Kerem’in meşin yuvarlağı kontrol ettikten sonra sağ ayağıyla yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu: 1-1.

41’inci dakikada hızlı gelişen Karadağ atağında orta sahada topla buluşan Beciraj’ın arapasıyla savunma arkasına hareketlenen Osmajic’in sert vuruşunda kaleci Uğurcan, meşin yuvarlağı kornere çekdi.

44’üncü dakikada gelişen Türkiye atağında Hakan’ın arapasıyla ceza sahasında topla buluşan Burak’ın vuruşunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.

İlk yarı 1-1 sona erdi.

60’ıncı dakikada Türkiye öne geçti. Ceza sahası yayı önünde topla buluşan Hakan pasını Orkun’a verdi. Bu oyuncunun ceza sahası yayı önünde sağ ayağıyla yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak kalecinin müdahalesine rağmen yan direğe çarparak filelerle buluştu: 1-2.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Türkiye, sahadan 2-1 galip ayrıldı.

ORKUN KÖKÇÜ'NÜN MİLLİ FORMAYLA İLK GOLÜ

A Milli Futbol Takımı'nın Karadağ'ı 2-1 mağlup ederek play-off vizesi aldığı karşılaşma, Orkun Kökçü için de ayrı bir anlam ifade etti. 20 yaşındaki oyuncu, 60'ıncı dakikada attığı gol ile milli forma altında ilk golünü kaydetti. Kökçü, Karadağ maçıyla birlikte A Milli forma ile 13'üncü maçına çıktı.

KRİTİK MAÇTA KAZANAN HOLLANDA

Öte yandan gruptaki diğer karşılaşmada ise Hollanda ile Norveç karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı 84'üncü dakikada Bergwijn ve 90+1'inci dakikalarda Depay'ın attığı gollerle 2-0 kazanan Hollanda, grubu 23 puanla ilk sırada tamamladı ve 2022 Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etti. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
A Milli Futbol Takımı2022 FIFA Dünya KupasıTürkiyeKaradağFutbol
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