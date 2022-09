İSTANBUL - A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1'inci Grup'taki 5'inci maçında yarın Lüksemburg karşısına çıkacak. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma, saat 21.45'te başlayacak. Grupta çıktığı 4 maçta 4 galibiyet elde eden ve gol yemeden 14 gol atan milliler, Lüksemburg karşısında da etkili bir oyun sergileyerek grubu lider tamamlamak ve B Ligi'ne yükselmeyi hedefliyor.



UEFA Uluslar C Ligi 1'inci Grup'ta mücadele eden A Milli Takım, 5'inci karşılaşmasında Lüksemburg'u konuk edecek. Milliler bu maçı kazanması halinde B Ligi'ne yükselmeyi garantileyecek. A Milli Takım'ın yarın saat 21.45'te Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda Lüksemburg'u ağırlayacağı maçı Almanya Futbol Federasyonu'ndan Tobias Stieler yönetecek. Ay-yıldızlılar, bu maçı da galibiyet ile sonuçlandırarak gruptan lider çıkmayı garantilemek ve Faroe Adaları maçına rahat çıkmak istiyor.



MİLLİLER GOL YEMEDİ



A Milli Takım, UEFA Uluslar C Ligi 1'inci Grup'taki ilk 4 maçını 12 puan ile lider olarak geride bıraktı. Milliler, bu maçlarda 14 gol atarken, kalesinde henüz gol görmedi. Aynı zamanda Türkiye, Yunanistan ile birlikte UEFA Uluslar Ligi'nde gol yemeyen iki takımdan biri durumunda.



EN SKORER SERDAR DURSUN



Ay-yıldızlı ekibin en skorer oyuncusu, ilk 4 maçta 4 gol kaydeden Serdar Dursun oldu. Serdar, Uluslar Ligi'nde de gol krallığı sıralamasında 2'nci konumda bulunuyor.



TÜRKİYE 9'UNCU KEZ LÜKSEMBURG İLE KARŞILAŞACAK



Milliler, Lüksemburg ile daha önce 5'i özel, 3'ü resmi olmak üzere toplamda 8 kez karşılaştı. A Milli Takım, Lüksemburg karşısında 7 kez sahadan galibiyetle ayrılırken, bir kez rakibine bağlup oldu. Ay-yıldızlılar bu müsabakalarda rakip ağlara 15 gol gönderirken, kalesinde ise 6 gol gördü.



ADAY KADRO



Teknik direktör Stefan Kuntz'un Lüksemburg ve Faroe Adaları maçları için açıkladığı aday kadrosu şu şekilde:



Kaleciler: Altay Bayındır (Fenerbahçe), Doğan Alemdar (Stade Rennais FC), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)



Defans: Onur Bulut (Kayserispor), Zeki Çelik (Roma), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Kaan Ayhan (Sassuolo), Merih Demiral (Atalanta), Ozan Kabak (Hoffenheim), Eren Elmalı (Trabzonspor), Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe), Rıdvan Yılmaz (Rangers)



Orta saha: Cengiz Ünder (Marsilya), Berkan Kutlu, Yunus Akgün, Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), İrfan Can Kahveci, İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Feyenoord), Serdar Gürler (Medipol Başakşehir), Tolga Ciğerci (MKE Ankaragücü)



Forvet: Enes Ünal (Getafe), Halil Dervişoğlu (Burnley), Serdar Dursun (Fenerbahçe)