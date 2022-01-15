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Adana Demirspor - Yukatel Kayserispor: 1-1

Spor Toto Süper Lig’in 21’inci haftasında Adana Demirspor, sahasında konuk ettiği Yukatel Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
15 Ocak 2022 Cumartesi 16:04
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Adana Demirspor - Yukatel Kayserispor: 1-1

21’inci dakikada Kayserispor’da Cardoso’nun ortasında Muric topu elinden kaçırdı. Kale alanı önünde Gökhan vurmak istedi ancak savunma topu uzaklaştırdı.

26’ncı dakikada Adana Demirspor’da Samet orta alandan aldığı topu Belhanda’ya gönderdi.  Belhanda’nın pasıyla buluşan Assombalonga düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0

32’nci dakikada Adana Demirspor’da Sinan’ın ortasında topla buluşan Belhanda, sol çaprazdan ceza sahası içine kadar girdi. Belhanda’nın vuruşunda kaleci Lung gole izin vermedi.

Mücadelenin ilk yarısı Adana Demirspor’un üstünlüğüyle son buldu.

52’nci dakikada sağ kanattan atak geliştiren Kayserispor’da Cardoso’nun ortaladığı topa arka direkte Mustafa hareketlendi. Adana Demirspor savunmasında Samet, kafa vuruşuyla topu kornere gönderdi.

54’üncü dakikada Adana Demirspor’da topu alan Sinan, Assombalonga’ya uzun ara pası gönderdi. Assombalonga, topu kontrol ettikten sonra bekletmeden vurdu ve topu kaleci Lung kurtardı.

59’uncu dakikada Kayserispor’da Carole’nin sol kanattan uzun kullandığı taç atışında savunmadan seken topa ceza alanı ön çizgisinden İbrahim gelişine vurdu. Top az farkla üstten auta çıktı.

66’ncı dakikada Adana Demirspor’da Akintola topla buluştu. Akintola’nın çaprazdan vuruşunda kaleci Lung gole izin vermedi.

87’nci dakikada Kayserispor’un sağ kanattan gelişen atağında Onur, topu ceza sahası içine ortaladı. Samet’in kafasından seken topu, kale önünde İlhan aldı. İlhan’ın pasıyla buluşan Mane, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca karşılaşma beraberlikle sona erdi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Adana DemirsporYukatel Kayserispor
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