Ahmet Ağaoğlu'ndan yabancı MHK önerisi

Bordo-mavili kulübün başkanı Ahmet Ağaoğlu ve beraberindeki yöneticiler Mehmet Yiğit Alp, Ertuğrul Doğan, Ömer Sağıroğlu ve Emin Kahraman, Trabzon’da sabah kahvaltısında basın mensuplarıyla bir araya geldi. Başkan Ağaoğlu, burada transfer çalışmaları, kulübün ekonomisi ve gündeme dair açıklamalarda bulundu.

“KULÜBÜN BORCU 890 MİLYON TL”

Göreve geldiklerinde kulübün en büyük sıkıntısının mali tablo olduğunu belirten Ahmet Ağaoğlu, “Kulübün yıllık geliri o sene içinde ödemesi gereken faiz ve kur farkını bile karşılamıyordu. 160 milyon Euro bir gelir elde eden kulübün faiz ve kur farkı gideri 200 milyon Euro’nun üzerine çıkıyordu. Oyuncuların maaş maliyeti 35 milyon Euro civarı ve 6-7 ay ödenmeyen oyuncu alacakları vardı. UEFA ve FIFA’da 30’un üzerinde dosya, icra dosyaları vardı. Nisan 2018’de devraldığımız borç 900 milyon TL, Euro karşılığı 185 milyondu. Kredi borcumuzun da çok büyük bölümü Euro’ydu. 2019’un Haziran ayında yaptığımız yapılandırma sözleşmesi ile Euro olan borçları TL’ye çevirerek faiz TL üzerinden yürümeye başladı. Yani 900 milyon TL karşılığı 185 milyon Euro borç karşılığı varken, bugün kur farkına rağmen ki yaklaşık 2.5 yıl içerisinde 1.1 milyarlık bir ödeme yaptık ve borcu 980 milyon TL’de sabit tuttuk. Sörloth’un satışı buna dahil değil. Onu da eklediğimizde 890 milyon TL borcumuz var. TL olarak baktığımızda 2.5 sene önce devraldığımız yerdeyiz” dedi.

“2 YIL ÖDEMESİZ 9 YIL SONUNDA, KULÜP BORÇLARINDAN KURTULUYOR”

Ağaoğlu, önümüzdeki hafta içerisinde kulübün borçlarının yeniden yapılandırılacağını ifade ederek, “Önümüzdeki hafta içerisinde yeniden yapılandırdığımız borç yeniden yapılandırılacak. Bununla birlikte ilk 2 yılı ana para ve faiz ödemesiz 9 yıla yayılacak. Bu açıdan baktığınızda Trabzonspor yıllık faiz de dahil 120-130 milyon ödemeyle 7 yılın sonunda şu andaki borçların tamamından kurtulmuş oluyor” diye konuştu.

“BORSADA 110 MİLYON EURO’LUK DEĞER ARTIŞI”

Trabzonspor’un borsadaki değerinin de arttığını kaydeden Ağaoğlu, “Trabzonspor’un borsadaki değeri de çok tartışıldı. Göreve geldiğimizde Trabzonspor’un borsadaki değeri 164 milyon TL idi. Bunun da Euro karşılığı 33.4 milyondu. Bugün itibariyle Trabzonspor’un borsadaki değeri 1.25 milyar TL, Euro karşılığı 144 milyon Euro. 110 milyon Euro’luk bir değer artışı sağlanmış durumda” ifadelerini kullandı.

“TALISCA VE ELNENY HİÇ GÜNDEMİMİZE GELMEDİ”

Ağaoğlu, Talisca ve Elneny transferlerine yönelik şunları söyledi:

“Geçen sene Talisca çok gündeme getirildi. Bizim bu ve buna benzer ölçekte transfer yapmamız mümkün değil. Bir oyuncuya Trabzonspor’un 7-8 milyon Euro maaş ödemesi mümkün değil. Elneny’in transferi de çok yazıldı. Net maaşı 2.5 milyon Euro. Bu oyuncular hiçbir zaman gündemimize gelmedi. Hiçbir şekilde bu oyuncularla görüşme yapılmadı. Yaparsanız da zaman kaybından başka bir şey değil.”

“2.5 YILDA ÖDENEN BONSERVİS BEDELİ 13 MİLYON EURO”

Yüksek maliyetlerde oyuncu transfer etmelerinin mümkün olmadığını vurgulayan Ağaoğlu, bu konuda şunları dedi:

“2.5 yılda ödediğimiz bonservis bedeli toplamda 13 milyon Euro. Son transferler de buna dahil. Ödediğimiz menajerlik ücreti ise yine son transferle birlikte 3.7 milyon Euro. Sezonluk futbolcu maliyetleri ise 2017-18 sezonunda 35 milyon Euro, 2018-19 sezonunda 18 milyon Euro, 2019-20 sezonunda 16 milyon Euro. Bu sezon Sörloth’un satışından kaynaklı artan gelir artışıyla belki tekrar 14-15-16 milyon Euro civarında bir kadro oluşturma imkanımız olacak.”

“VİTOR HUGO YÖNETİM TARAFINDAN REDDEDİLDİ”

Stoper transferi için gündemde olan Vitor Hugo’nun yüksek maliyet nedeniyle yönetim tarafından onaylanmadığını bildiren Ağaoğlu, şöyle devam etti:

“Vitor Hugo izleme ekibinin önerdiği, teknik heyetin onayladığı gündemimizde bir oyuncuydu ancak mali şartlar nedeniyle yönetimimiz tarafından reddedildi. Oyuncunun 4 senelik maliyeti 15 milyon Euro. O parayı biz ödeyemeyiz. Dolayısıyla şu anda gündemimizde değil. Trabzonspor’un yıllık oyuncu maliyeti 15 milyon Euro’ları aşamaz. Dolayısıyla bu tür maliyetli oyuncuları transfer etme şansımız yok.”

“TRANSFERDE 3-4 OYUNCUYU LİMİTLERİMİZ İÇERİSİNE ÇEKMEYE ÇALIŞIYORUZ”

Transfer çalışmalarının devam ettiğini aktaran Ağaoğlu, şöyle konuştu:

“Transfer için 7 günlük bir süre kaldı. Bu sürede 1-2 bölgeye 3-4 oyuncuyu kulübümüzün ödeme limitlerinin içerisine çekmeye çalışıyoruz. Bu transferler daha önceden yapılabilirdi ama yapılsaydı yüzde 20-30’luk bir maliyet getirecekti.”

“UEFA, CAS’TAN CEZA ALMAMIZ İÇİN BAZI TÜRK TAKIMLARININ BASKI YAPTIĞINI SÖYLEDİ”

Avrupa kupalarından men edilmeleriyle ilgili de konuşan Ağaoğlu, bu konuda şu açıklamalarda bulundu:

“Bu süreçte ciddi engellemelerle karşı karşıya kaldık. Orada savunmayı kendim yaptım. Bu işle alakalı sonuna kadar savaştığımız, borçları da gerçek anlamda aşağıya indirmemize rağmen CAS, UEFA’nın içerisinde neler olup bittiğini aşağı yukarı hepimiz biliyoruz veya tahmin ediyoruz. Cezanın ertelenme talebinde bulunduğumuz zaman bize UEFA yönetim kurulu üyesi, ‘Üzerimize Türk kulüplerinden çok büyük baskı var’ ifadesini kullandı. Cezanın ertelenmemesi ve ceza almamızla alakalı olarak. UEFA Milan ve Manchester City’den iki sağlam tokat yedi. Bir tokat da bizden yeseydi UEFA’nın bütün sistemi tartışılır duruma gelecekti. UEFA İtalya ve İngiltere ile başa çıkamazdı. En zayıf nokta Türkiye’ydi. Bana göre burada da haksızlığa uğradık.”

“3 KULÜBÜ 24 SAATTE SÜPER LİG’E DAHİL ETTİLER ANCAK 8 AYDA 3 KULÜBÜ 3’ÜNCÜ LİG’E DAHİL EDEMEDİLER”

“Rezerv takım konusunda 7-8 kulüp statünün belli olması için mücadele ettik” diyen Ağaoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

“3’üncü Lig kulüpleri ve 2’nci Lig kulüpleri buna karşı çıktı. Daha sonra bize ayrı rezerv lig oluşturmasına da razı olduk. 26 futbolcu ile bu ligi tamamlamayacaksınız. Süre uzun, bu net. 8 ay içerisinde oynamanız gerek milli maçlar hariç 58 maç var. Bunu da anlattık ama gereği yapılmadı. Bana göre bu Türk futbolunun gelişmesi için vurulmuş en büyük darbedir. 3 kulübü 24 saatte Süper Lig’e dahil ettiler ancak 8 ayda 3 kulübü 3’üncü Lig’e dahil edemediler. Bu gelişim anlamında Türk futboluna vurulmuş bana göre en büyük darbedir. Bunun sorumluları da bu kararın altına imza atan yönetim kuruludur.”

“LİGİN ZİRVESİNİ DİZAYN ETMEK İÇİN LİG OYNATILDI”

Ağaoğlu 2019-20 sezonuna ilişkin ise şu yorumu yaptı:

“Şu andaki 75 günkü cezamın nedeni küme düşmenin kaldırılmasında verdiğim cevapla alakalı. Pandemi sürecinde UEFA’ya üye ülkeler arasında iki uygulama yapıldı. Ligler tatil edildi, düşme kaldırıldı, bazıları şampiyon ilan etti, bazıları da şampiyonu ilan etmeden sıralamaya göre Avrupa’ya gönderdi. Bu bir uygulama. Bazıları ligleri oynatma kararı aldı. Türkiye haricinde düşen düştü, şampiyon olan şampiyon ilan edildi. Bu maçları oynatıyorsun, lig bittikten 72 saat sonra bu kararı alıyorsun. Demek ki Türkiye Futbol Federasyonu olarak bu ligin zirvesini dizayn etmek için ligi oynattınız. İşin gerçeği bu. Bir rezerv lig talimatını 8 ayda çıkaramıyorsunuz, 3’üncü Lig’e 3 takım sokamıyorsunuz ama Süper Lig’e 72 saatte 3 takım sokuyorsun. Demek ki o karar ceketin cebinde bekliyordu. Bu Trabzonspor’a karşı yapılan haksızlık. Eşi benzeri başka bir yerde yok. Hangi amaçla yapıldığı belli. Bunun arkası gelmeyecek. Devamında 75 gün sportmenliğe aykırı açıklamadan ceza.”

“YABANCI MHK OLUŞTURALIM”

Hakem hatalarıyla ilgili de konuşan Ağaoğlu, “Hakem konusuna girmek istemiyorum. Neyin ne olduğunu çok iyi biliyoruz. Ne onlar çok akıllı, ne de biz onların düşündüğü kadar az akıllıyız. Yabancı ülkeden emekli olmuş, kariyeri yüksek, UEFA’nın bünyesinde de hakemlik kariyerinde tartışmaya yer olmayan hakemlerden merkez hakem komitesini (MHK) oluşturalım yeter. Yabancı hakem değil, yabancı MHK. Bakın o zaman ne oluyor. UEFA’daki 13 ülkede bu uygulanıyor” dedi.

“RENNES’İN UĞURCAN İÇİN TEKLİFİ YETERSİZ”

Ağaoğlu, kaleci Uğurcan Çakır’ın transferiyle alakalı olarak ise şu bilgileri verdi:

“Uğurcan için Rennes’den teklif geldi. Belirlediğimiz bir alt sınır var. Bizim beklediğimiz teklifi bize resmi olarak ulaştırmadıkları takdirde transferin söz konusu olmadığını ve masaya oturmayacağımızı söyledik. Şu an için Uğurcan Çakır ile ilgili bir transfer görüşmesi yok.”

Sohbet toplantısı şeklinde gerçekleşen kahvaltının ardından Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve beraberindeki yöneticiler basın mensuplarıyla günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.