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Alaplı'da başpehlivan İsmail Balaban oldu

ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde düzenlenen 30. Geleneksel Yağlı Güreşleri'nde, başpehlivan İsmail Balaban oldu.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
26 Eylül 2021 Pazar 11:20
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Alaplı'da başpehlivan İsmail Balaban oldu

İlçede pandemi nedeniyle 2 yıldır yapılamayan 30. Geleneksel Yağlı Güreşleri, ilçe stadyumunda düzenlenen organizasyon ile gerçekleşti. Alaplı Belediyesi önünde düzenlenen tören ile başlayan etkinlik, ilçe merkezinde yapılan kortej ile devam etti. Ardından 14 kategoride toplam 550 güreşçi, mücadele etti. En büyük ilgiyi ise başpehlivanlık mücadelesi gördü. Survivor yarışmasında birinci olan İsmail Balaban, çeyrek finalde Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanı Ali Gürbüz’ü yendikten sonra finale yükseldi. Finalde ise Salih Erinç’i yenen İsmail Balaban, başpehlivan oldu. Başpehlivan İsmail Balaban’a ödülünü Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz verdi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
ZonguldakAlaplıPehlivanGüreşİsmail Balaban
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