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Altay-Giresunspor maçına koronavirüs engeli

TFF 1’inci Lig’de 25 Ekim Pazar günü İzmir’de oynanması gereken Altay - Giresunspor maçı, ev sahibi ekipte yaşanan koronavirüs vakaları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
25 Ekim 2020 Pazar 07:55
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Altay-Giresunspor maçına koronavirüs engeli

Siyah-beyazlı kulüpten toplam 34 kişinin koronavirüs salgınına yakalandığı kaydedildi. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Altay-Altınordu müsabakası öncesi yapılan Covid-19 testlerinde 9 futbolcumuzun, dün yapılan testlerde ise 8 futbolcumuzun sonuçları pozitif çıkmıştır.”

“Gelinen noktada A takım listemizde bulunan toplam 20 oyuncumuzun ve buna ek olarak genç oyuncu listesinde yer alan 4 futbolcumuzun sonuçları pozitif olup, toplamda 24 oyuncumuz için TFF ve Sağlık Bakanlığı’nın ilgili izolasyon protokolü titizlikle uygulanmakta ve tedavi süreçleri devam etmektedir. Ayrıca Teknik Direktörümüz Yücel İldiz, 3 profesyonel takım antrenörü, 1 akreditasyon sorumlusu, 2 sağlık çalışına, 2 malzemeci ve 1 saha bakım görevlisi olmak üzere kulüp genelinde toplam 34 pozitif vaka tespit edilmiştir. TFF talimatları doğrultusunda 1’inci Lig’in 7’nci haftasında oynanması gereken Giresunspor karşılaşması ileri bir tarihe ertelenmiştir.”

DHA

Anahtar Kelimeler:
AltayGiresunsporKoronavirüsErteleme
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