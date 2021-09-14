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Ayşe Begüm Onbaşı Avrupa’da altın madalya için yarışacak

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
14 Eylül 2021 Salı 14:52
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Ayşe Begüm Onbaşı Avrupa’da altın madalya için yarışacak

İSTANBUL - Aerobik Cimnastik Avrupa Şampiyonası başlıyor. 16 – 19 Eylül tarihleri arasında İtalya’nın Pesaro kentinde gerçekleşecek turnuvada, Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonu Ayşe Begüm Onbaşı da altın madalya için yarışacak.

Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonu, İstanbul Gelişim Üniversitesi öğrencisi ve Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Spor Kulübü sporcusu Ayşe Begüm Onbaşı, Aerobik Cimnastik Avrupa Şampiyonası’nda tek kadınlarda ve partneri Emir Erışık ile çiftlerde mücadele edecek.

HEDEFİMİZ İSTİKLAL MARŞIMIZI OKUTMAK

Şampiyonası öncesi açıklamalarda bulunan Ayşe Begüm Onbaşı, “Dünya Şampiyonası’ndan sonra Avrupa Şampiyonası’na katılacak olmamız beni çok heyecanlandırıyor. Hedefimiz tabi ki de iki kategoride de İstiklal Marşımızı okutmak” diye konuştu.
 

Ayşe Begüm Onbaşı’yla çiftlerde yarışacak olan Emir Erışık ise “Katılacağımız yarışmada İstiklal Marşımızı okutmak ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek için mücadele edeceğiz, tek temennim bu” dedi.
 

“ÇALIŞMALARIMIZIN KARŞILIĞINI ALIYORUZ”

Bu yıl çalışmalarının karşılığını aldıklarını ifade eden Antrenör Mehmet Ali Ekin, “Doğru planlama ve çok çalışma ile ilk hedefimiz olan Dünya Şampiyonluğunu ülkemize getirmenin gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Şimdi önümüzde Avrupa Şampiyonası var bu şampiyonaya da çok çalıştık ve bu sefer birçok madalya ile dönmek istiyoruz. Hedefler büyüdü. Ayşe Begüm Onbaşı ile altın madalya mücadelesinin yanında Ayşe Begüm ve partneri Emir Erışık çiftler kategorisinde ve tek erkekler kategorisinde yarışacaklar ve biz büyükler kategorisindeki tarihimizin ilk altın madalyaları ile ülkemize dönmek istiyoruz. Bu şampiyonada Ayşe Begüm'ün yolundan giden takım arkadaşları olan Okay Arsan, Şimal Seyman ve Göktürk Balcı da gençler kategorisinde altın madalya için yarışacaklar. Bu yarışmada İstiklal Marşımızı okutup, şanlı bayrağımızı göndere çektirip geleceğiz” ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ayşe Begüm OnbaşıAvrupaAltın Madalya
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