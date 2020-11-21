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Bakan Kasapoğlu: Eskrim branşında ümitvar bir tabloyla karşı karşıyayız

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, eskrim sporuyla ilgili olarak "Türkiye'nin dört bir yanını temsil eden bu branşın gelişimi açısından ümitvar bir tabloyla karşı karşıyayız" dedi. 

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
21 Kasım 2020 Cumartesi 17:52
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Bakan Kasapoğlu: Eskrim branşında ümitvar bir tabloyla karşı karşıyayız

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Taha Akgül Spor Salonu'nda düzenlenen Yıldızlar 17 Yaş Altı, Gençler, Büyükler Eskrim Türkiye Şampiyonası'nın büyük erkekler flöre madalya törenine katıldı. Kasapoğlu, konuşmasında 3 gündür devam eden şampiyonanın bugün final müsabakalarının gerçekleştirildiğini belirterek, "Burada müsabakalara katılan tüm sporcularımızı kutluyorum. Tabii ki önde olan başarılı olanları da ayrıca tebrik ediyorum. Biliyorsunuz ülkemiz spor ülkesi olma yolunda hızla ilerliyor. Önceden birkaç popüler branşta bir iddia bir mücadele söz konusuyken şimdi pek çok branşta iddialı bir spor mücadelesi, spor yolculuğu söz konusu. Bu bağlamda da eskrim bizim hakikaten umudumuzu, ümidimizi her gün artıran pekiştiren bir branşımız" diye konuştu. 

'ÜMİTVAR BİR TABLOYLA KARŞI KARŞIYAYIZ'

Bakan Kasapoğlu, Uluslararası Yüzme Ligi'nde Avrupa rekorları kıran milli sporcu Emre Sakçı ile Meksika'da başarılı dünya rekoru denemeleri yapan serbest dalışçı Fatma Uruk'un rekorlarıyla çok mutlu olduklarını kaydederek, şunları söyledi:

"O yüzden bugün beraber olduğumuz eskrim branşımızda sporcularımızda o gelişimi, o heyecanı yarınlara olan o umudu görüyorum. Olimpiyat sporcularımızın pek çoğuyla az önce beraberdik. Türkiye'nin dört bir yanını temsil eden bu branşın gelişimi açısından ümitvar bir tabloyla karşı karşıyayız. Bizim iddiamız sadece birkaç branşta değil pek çok branşta. Dün biliyorsunuz yüzmede Avrupa rekorlarıyla bizi mutlu kılan Emre ile beraberdik. Ondan da olimpiyat noktasında bir umudumuz var. Önceki gün Fatma Uruk bizi rekorlarıyla serbest dalışta açıkçası çok mutlu etti ve inanıyoruz ki; yarınlara olan yürüyüşümüz pek çok branşta pek çok başarıyla en güçlü şekilde devam edecek. Bununla birlikte spora, sporcuya olan desteğimiz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da inşallah tüm imkanları sporcularımıza, spor camiamıza gerektiği şekliyle sunarak, bu yürüyüşümüzü devam ettireceğiz." 

'ÜLKEMİZ İÇİN APAYRI BİR KAZANIM OLACAK'

Koronavirüs salgınının pek çok anlamda herkesi etkileyen bir süreç olduğuna dikkat çeken Bakan Kasapoğlu, "Buna rağmen bu çalışmaların tedbirlerle en azami derecede devam ediyor olması ayrı bir mutluluk. İnşallah inanıyorum ki bu süreci sağlıkla, afiyetle atlatacağız. Sporcularımız, eskrimiyle, yüzmesiyle diğer branşlarıyla bu süreci fırsata çevirme noktasında da bir adım önde tamamlayacaklar. Bu da ülkemiz için apayrı bir kazanım olacak. Çünkü biliyorsunuz pandemi sürecini ülkemiz çok başarılı bir şekilde, Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde yürütüyor, yönetiyor. Bu çerçevede sporcularımızın bu süreçten etkilenmesini negatif anlamda minimize etme yönünde tüm çalışma arkadaşlarımızla büyük çaba sarf ediyoruz" diye konuştu. 

Bakan Kasapoğlu, açıklamasının ardından Yıldızlar 17 Yaş Altı, Gençler, Büyükler Eskrim Türkiye Şampiyonası'nda büyük erkekler flörede birinci olan Poyraz Tuncer'e, ikinci olan Engin Batuhan Menküer'e, üçüncü olan Alp Eyüpoğlu ile Muhammed Ege Coşgun'a madalyalarını verdi. Bakan Kasapoğlu, çekilen hatıra fotoğrafının ardından programdan ayrıldı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
BakanMehmet Muharrem KasapoğluEksrim
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