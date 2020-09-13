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Bakan Kasapoğlu'ndan ALS hastası Gökçek'e ziyaret 

Hafta sonu İstanbul'a gelerek bir dizi temaslarda bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, uzun yıllardır ALS hastalığı ile mücadele eden eski futbolculardan İsmail Gökçek'e evinde sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
13 Eylül 2020 Pazar 12:52
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Bakan Kasapoğlu'ndan ALS hastası Gökçek'e ziyaret 

İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Prof. Dr. Burhanettin Hacıcaferoğlu ile birlikte akşam saatlerinde Gökçek ailesini Ataköy'deki evlerinde ziyaret eden Bakan Kasapoğlu, ALS - MNR Derneği Başkanı olan İsmail Gökçek'e ALS hastalığı konusunda farkındalık oluşturmak ve hastalara destek olma adına bir dizi hazırlıkların yapıldığı müjdesini verdi. 

Bakan Kasapoğlu ayrıca İsmail Gökçek'in makinaya bağlı bir şekilde yaşamını sürdürmesine rağmen gösterdiği gayret ve çabanın takdire şayan olduğunu belirterek kendisini tebrik etti. Gökçek de ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, Bakan Kasapoğlu'na dernek çalışmalarıyla ilgili bilgiler verdi. 

ALS-MNR Derneği Yöneticilerinden Gazeteci Tahir Kum'un da hazır bulunduğu ziyarette İsmail Gökçek'in eşi Adalet Gökçek, ziyarette Bakan Kasapoğlu'na, bugüne kadar birlikte yer aldıkları organizasyonlarda gördükleri samimi ve içten yakınlık dolasıyla teşekkür etti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Dr.Mehmet Muharrem KasapoğluALSHastaİsmail Gökçek
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