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Bakan Kasapoğlu'ndan Beşiktaş'a tebrik mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Süper Lig'de 2020-2021 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş’ı kutladı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
16 Mayıs 2021 Pazar 07:26
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Bakan Kasapoğlu'ndan Beşiktaş'a tebrik mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Beşiktaş için yayımladığı tebrik mesajında şunları kaydetti:

"Spor Toto Süper Lig 2020-2021 Sezonu’nda gösterdiği başarılı performansın ardından yarışı şampiyon olarak göğüsleyen Beşiktaş Jimnastik Kulübü’nü kutluyorum. Üç güzide kulübümüzün Süper Lig’in son haftasına kadar sürdürdüğü zirve mücadelesinde kazanan Türk futbolu oldu. Bu çetin mücadele sonucunda ipi göğüsleyen Beşiktaş’ın bu başarısında emeği geçen başta futbolcular ve teknik ekip olmak üzere, yönetimi ve siyah-beyazlı camiayı tebrik ediyorum. Önümüzdeki sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil edecek olan Beşiktaş’a başarılar diliyorum."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Gençlik Ve Spor BakanıDr. Mehmet Muharrem KasapoğluSüper LigBeşiktaşşampiyon
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