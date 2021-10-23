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Bakan Kasapoğlu WADA'nın Mütevelli Heyeti'nde yer alacak

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Dünya Dopingle Mücadele Ajansı Mütevelli Heyeti'ne seçildi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
23 Ekim 2021 Cumartesi 11:44
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Bakan Kasapoğlu WADA'nın Mütevelli Heyeti'nde yer alacak

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2022 yılı itibariyle Dünya Dopingle Mücadele Ajansı'nın en üst karar alma organı olan (WADA) Mütevelli Heyeti'ne seçildi. Bakan Kasapoğlu, bazı temaslarda bulunmak üzere Polonya'nın başkenti Varşova'ya ziyaret gerçekleştirdi. Bakan Kasapoğlu, bir günlük Varşova ziyaretinde ilk olarak Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA) Başkanı Witold Banka ile görüştü. Aynı zamanda Wada Kurucular Kurulu Üyesi olan Bakan Kasapoğlu, Banka ile WADA'daki son gelişmelere ve Türkiye'nin WADA'daki etkinliğinin geliştirilmesine ilişkin konuları ele aldı.

Bakan Kasapoğlu, Varşova ziyareti çerçevesinde ayrıca, Polonya Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Andrzej Krasnicki ve Spordan Sorumlu Devlet Sekreteri Anna Krupka ile spor alanında iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve çalışmaların arttırılması üzerine temaslarda bulundu.

Bakan Kasapoğlu, görüşmelerin ardından Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA) Mütevelli Heyeti'ne seçildiğini açıkladı. Bakan Kasapoğlu, müjdeli haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Bakan Kasapoğlu yaptığı paylaşımda, "2022 yılı itibariyle Dünya Dopingle Mücadele Ajansı'nın (WADA) Mütevelli Heyeti'nde yer alacak olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Sporda dopingle mücadele konusundaki çalışmalarımızı el birliğiyle sürdürmeye devam edeceğiz. Bu vesileyle nazik misafirperverliği için WADA Başkanı Witold Banka'ya teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerine yer verdi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Gençlik Ve Spor BakanıDr. Mehmet Muharrem KasapoğluWADA
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