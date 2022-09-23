Beşiktaş, derbi hazırlıklarını sürdürdü

İSTANBUL - Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 8’inci haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.



BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Aktivasyon çalışmasıyla başlayan antrenman, sahada yapılan koşu ve pas çalışmasının ardından yapılan taktik çalışmayla sona erdi.



Siyah-beyazlı ekip, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına yarın saat 11.00’de yapacağı antrenmanla devam edecek.