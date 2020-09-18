Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 32
az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul Magazin
BİST
1113
ALTIN
474.800
DOLAR
7.5461
STERLİN
9.8444
EURO
8.9365
Beşiktaş'ın gündemindeki son aday Valentin Rosier
Beşiktaş'ın gündemindeki son aday Valentin...
Mustafa Bulut: "Hedefim Dünya Şampiyonluğu"
Mustafa Bulut:
İsviçre maymunlara "temel hak" verilmesi için referanduma gidiyor
İsviçre maymunlara "temel hak" verilmesi...
Dünya Ralli Şampiyonası'nda heyecan başladı
Dünya Ralli Şampiyonası'nda heyecan başladı

Beşiktaş'ın gündemindeki son aday Valentin Rosier

Beşiktaş sağ bek transferi için gündemine Portekiz ekibi Sporting CP'nin Fransız sağ beki Valentin Rosier'i aldı. Nazım Sangare ve Davide Santon transferinden istediğini alamayan Beşiktaş rotasını Portekiz'e çevirdi.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
18 Eylül 2020 Cuma 14:31
0 Okunma
Beşiktaş'ın gündemindeki son aday Valentin Rosier

İSTANBUL - Nazım Sangare için Antalyaspor'un 500 bin Euro kiralama ve 1.5 milyon Euro satın alma opsiyonunu önce kabul eden sonrasında da 500 bin Euro kiralık, 500 bin Euro da satın alma opsiyonu ile yeni bir teklif sunan siyah beyazlı takım Antalyaspor'dan olumsuz cevap aldı. Roma forması giyen Davide Santon'un da yüksek maliyeti transferi zorlaştırırken, Beşiktaş geçen sezon Fransız ekibi Dijon'dan Sportinf CP'ye transfer olan 24 yaşındaki futbolcuyu gündemine aldı. Kiralama ücreti ve yıllık maaşı toplam 1 milyon Euro olacak Rosier için son kararı siyah beyazlı  yönetim ve teknik heyet verecek.

SANGARE İÇİN FENERBAHÇE'DE DEVREDE

Bu sezon şampiyonluk parolasıyla önemli isimleri takıma kazandıran Fenerbahçe alternatifli bir kadro oluşturmak istiyor. Takımın 1'inci kaptanı Gökhan Gönül ile forma rekabeti verebilecek yerli bir sağ bek arayışı olan sarı lacivertliler Antalyaspor'un milli sağ beki Nazım Sangare için Antalyaspor ile görüşüyor. Fenerbahçe, Antalyaspor'un Beşiktaş'tan da istediği 500 bin Euro kiralama bedeli ve 1.5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kabul ederse transfer sonuçlanacak. Ayrıca takas oyuncu konusunda da alternatif bir teklif yapılması gündemde. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşFransız Sağ Beki Valentin RosierPortekiz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mustafa Bulut: "Hedefim Dünya Şampiyonluğu"
Mustafa Bulut: "Hedefim Dünya Şampiyonluğu"
TAF Başkanı Çintimar: Genç bir kadro ile mücadele edeceğiz
TAF Başkanı Çintimar: Genç bir kadro ile mücadele edeceğiz
Dünya Ralli Şampiyonası'nda heyecan başladı
Dünya Ralli Şampiyonası'nda heyecan başladı
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans