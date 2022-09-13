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Beşiktaş, İstanbulspor maçı hazırlıklarına başladı

13 Eylül 2022 Salı 15:15
Beşiktaş, İstanbulspor maçı hazırlıklarına başladı

İSTANBUL - Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 7’nci haftasında deplasmanda İstanbulspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Nevzat Demir Tesisleri’nde teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde yapılan antrenman; dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Başakşehir maçında oynayan futbolcular salonda rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamlarken, diğer oyuncular ise ilk olarak aktivasyon çalışması gerçekleştirdi. Sonrasında antrenman 5’e 2 dar alanda oynanan çift kale taktik maçıyla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, İstanbulspor maçının hazırlıklarına yarın saat 17.00’de yapacağı antrenmanla devam edecek.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Beşiktaşİstanbulspor MaçıHazırlık
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