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Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde Ajax'ın konuğu

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ikinci maçında Ajax'a konuk olacak. Yarın akşam Amsterdan Johan Cruyff Arena'da oynanacak karşılaşma TSİ 20:45'te başlayacak ve Fransız hakem Benoit Bastien tarafından yönetilecek.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
27 Eylül 2021 Pazartesi 11:17
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Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde Ajax'ın konuğu

Sakatlıklardan dolayı oldukça şanssız günler geçiren Siyah beyazlılar, Hollanda'ya tam 12 futbolcudan yoksun gitti. Sakatlıkları geçmeyen Atiba, Vida, Teixeria, Mehmet Topal, Larin, Pjanic, Vida, Necip, Welinton, N'Koudou, Covid-19 pozitif olan Montero ve Şampiyonlar Ligi listesine yazılmayan Güven Yalçın dün akşam Amsterdam'a giden kafilede yer almadı.

KADRODA SERDAR SAATÇI DIŞINDA STOPER YOK

Beşiktaş'ın 17 kişilik kadrosunda 2 kaleci, 3 altyapı futbolcusu olduğu göz önüne alındığında, teknik direktör Sergen Yalçın'ın elinde sahaya süreceği 10 futbolcu ve 2 yedek kalıyor. Üstelik stoperler Vida, Welinton ve Montero'nun yokluğuna, stoper oynayabilen Atiba, Necip ve Mehmet Topal eklendiğinde, siyah beyazlıların altyapı futbolcusu Serdar Saatçı dışında stoperinin de olmadığı bir kadro mevcut.

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın kalan futbolculardan nasıl bir kadro çıkartacağı ve stoperde Serdar'ın yanında kimi oynatacağı büyük merak konusu.

Kaleyi Ersin'e emanet edecek olan Yalçın sağ bekte Rosier ve sol bekte de N'Sakala'ya görev verecek. Serdar'ın yanında Umut Meraş'ı oynatması beklenen Yalçın'ın Josef'i de stoper çekmesi ikinci bir alternatif. Josef'in stoperde oynaması halinde orta sahada Oğuzhan-Kenan - Salih- Can Bozdoğan'a görev vermesi santrforda da Batshuayi'yi oynatması bekleniyor.

Umut Meraş'ın stoperde oynaması halindeyse orta sahanın Josef- Kenan-Oğuzhan-Salih-Rıdvan'dan oluşması ikinci ihtimal.

Siyah beyazlıların Ajax karşısındaki muhtemel onbiri; Ersin-Rosier-Serdar-Umut-N'Sakala-Josef-Kenan-Oğuzhan-Salih-Rıdvan-Batshuayi şeklinde.

SON 4 MAÇTA 22 GOL ATAN AJAX ÇOK FORMDA

Beşiktaş'ın rakibi Ajax, son yılların en formda dönemini yaşıyor.

Kendi ligi ve Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 8 maçta 7 galibiyet 1 beraberlik alan Amsterdam ekibi, bu maçlarda toplam 35 gol atıp, sadece 2 gol yedi. Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçta deplasmanda Sporting Lizbon'u 5-1 yenen Ajax, ligde de farklı galibiyetler alıyor. Lizbon maçından 3 gün sonra Eredivisie'de Cambuur'u 9-0 gibi çok farklı bir skorla geçen Hollanda ekibi, peşinden Fortuna Sittard'a 5 gol attı. Kırmızı beyazlılar son lig maçında da Groningen'i 3-0'la geçti. Ajax bu sezon oynadığı 8 maçın 4'ünde 5 gol, birinde de 9 gol attı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşUEFA Şampiyonlar LigiAjax
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