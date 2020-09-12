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Beşiktaş sezona Trabzon'da start veriyor

Beşiktaş, 2020-2021 sezonuna deplasmanda oynayacağı Trabzonspor karşılaşmasıyla start verecek. Yarın akşam Trabzon Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak mücadele Ali Şansalan tarafından yönetilecek ve saat 20.00'de başlayacak.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
12 Eylül 2020 Cumartesi 11:53
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Beşiktaş sezona Trabzon'da start veriyor

Geride kalan 62 sezonda 15 kez şampiyonluk yaşayan Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde 16'ncı şampiyonluğa kavuşmak için mücadele edecek.

TRANSFERDE SAĞLAM ADIMLAR ATILMAYA ÇALIŞILIYOR

Daha lig bitmeden Karius ve Victor Ruiz'in tek taraflı feshi ile karşılaşan Beşiktaş, Rebocho'yu da karşılıklı anlaşma ile göndermişti. Lig bitiminde ise Burak Yılmaz, Gökhan Gönül ve Caner Erkin-Elneny gibi yıldızlarını kaybeden siyah beyazlılar, transfer döneminde çok acele etmeyerek, sağlam adımlarla ilerlemeye çalışıyor. Ancak, geçen süre içinde santrfor transferinin yapılmamasının tepkilere yol açtığı da bir gerçek.

Siyah beyazlı takımda sezon bitişiyle 11 futbolcuyla yollar ayrılırken henüz 5 resmi transfer yapıldı. Kiralıktan dönen futbolcuların içinden sadece Oğuzhan ve Hasic ile devam kararı alan teknik heyet, diğer futbolcuların takımdan gönderilmesini istedi.

Beşiktaş'ın sezon başlangıcında gelenler ve gidenler tablosu şu şekilde:

GİDENLER: Loris Karius-Victor Ruiz-Enzo Roco-Gökhan Gönül-Caner Erkin-Burak Yılmaz-Kevin Boateng-Pedro Rebocho-Diaby-Mohamed Elneny-

GELENLER: Fabrice N'Sakala-Welinton Souza-Bernard Mensah-Atakan Üner-Francisco Montero

KİRALIKTAN DÖNENLER: Oğuzhan Özyakup-Ajdin Hasic-Alpay Çelebi-Cyle Larin-Isimat Mirin

YENİ TRANSFER MONTERO LİSANS İÇİN BEKLEYECEK 

Beşiktaş yönetimi, teknik direktör Sergen Yalçın'ın istemediği Douglas ve Mirin'i de geçen hafta itibariyle kadro dışı bırakarak kendilerine takım bulmasını istedi. Ancak her iki futbolcu da şu ana kadar aldıkları ücreti gerekçe göstererek ayrılamaya pek yanaşmıyor ve takımdan ayrı başka bir sahada antrenmanlarını sürdürüyor.

Mirin ve Douglas'ın ayrılmaya yanaşmaması yeni transfer Montero'nun da takıma katılmasını geciktiren bir etken oldu. Kadrosunda 13 yabancı futbolcu bulunduran Beşiktaş, son transfer Montero'ya henüz lisans çıkartmadı. Bunun sebebi ise yarın İstanbul'a gelerek Beşiktaş'la sözleşme imzalaması beklenen Josef De Souza.14'üncü yabancı hakkını mevcut durumda Josef'ten yana kullanmak isteyen Sergen Yalçın'ın isteği doğrultusunda Montero'ya lisans çıkartılmadı. İspanyol stopere Douglas ve Mirin'in gönderilerek yer açılması durumunda lisans çıkartılacak.

İLK MAÇIN KADROSU ŞEKİLLENDİ

Beşiktaş'ta sakatlığı devam eden N'Koudou Trabzonspor karşılaşmasında yer alamayacak. N'Koudou'nun yanı sıra geçen hafta sakatlandığı açıklanan Cyle Larin'in de durumuna maç günü bakılacak. Dün itibariyle takımla idmana çıkan ancak çalışmanın büyük bölümünü bireysel yapan Larin'in Trabzon'a götürüleceği ve son durumuna yarın bakılacağı öğrenildi.

Teknik direktör Sergen Yalçın, Trabzonspor karşısında kaleyi Ersin'e teslim edecek. Sağ bekte bu kez Necip'e şans vermesi beklenen Yalçın'ın stoper ikilisi Vida-Welinton olurken, sol bekte N'Sakala oynayacak. Tecrübeli teknik adamın orta sahada Atiba-Oğuzhan ve Mensah'ı görevlendirmesi yüksek ihtimal. Sağ önde Boyd ve Lens arasında tercih yapacak olan Sergen Yalçın'ın hafta içi antrenmanlarda onbirde denediği Ajdin Hasic'i sol önde oynatmasına kesin gözüyle bakılıyor. Sergen Yalçın'ın santrfordaki tercihinin ise Güven Yalçın olması bekleniyor.

Beşiktaş'ın Trabzonspor karşısındaki muhtemel onbiri; Ersin-Necip-Vida-Welinton-N'Sakala-Atiba-Oğuzhan-Mensah-Boyd (Lens)-Hasic-Güven şeklinde.

SERGEN YALÇIN ŞOKU

Bu arada Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı. Trabzonspor maçı öncesi yaşanan bu gelişme sonrası Trabzonspor maçında takımın başında Yardımcı Antrenör Murat Şahin olacak.

Yalçın'ın yapılan klinik değerlendirmesinde herhangi bir bulguya rastlanmamakla birlikte, gerekli izolasyon ve takip sürecine Sağlık Bakanlığı protokollerince başlandığı belirtildi.

Beşiktaş JK Sağlık Kurulu Koordinatörü Dr. Tekin Kerem Ülkü'nün yaptığı açıklama şöyle;

"Futbol Takımımızın Süper Lig'in 1. haftasında Trabzonspor ile oynayacağı müsabaka öncesinde TFF'nin Futbola Dönüş Protokolü çerçevesinde yapılan rutin Covid-19 tarama testlerinde, Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın'da pozitif sonuca rastlanmıştır.

Yalçın'ın yapılan klinik değerlendirmesinde herhangi bir bulguya rastlanmamakla birlikte, gerekli izolasyon ve takip sürecine Sağlık Bakanlığı protokollerince başlanmıştır."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Süper Lig20202021 SezonuBeşiktaşTrabzonsporFutbol
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