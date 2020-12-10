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Beşiktaş'ta Alanyaspor mesaisi

Beşiktaş, Süper Lig'in 12'nci haftasında pazar günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
10 Aralık 2020 Perşembe 16:41
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Beşiktaş'ta Alanyaspor mesaisi

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde sabah basına kapalı yapılan idman, 1.5 saate yakın sürdü. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Ardından pas, 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmaları ile taktik programının yer aldığı uygulamalar yapıldı. Antrenman, tam sahada yapılan çift kale taktik maçı sonrası gerçekleştirilen şut çalışması ile sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Alanyaspor maçı hazırlıklarına yarın devam edecek.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşAlanyasporIdman
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