Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 31
az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
2.551,18
ALTIN
1.017,80
DOLAR
17,37
STERLİN
21,32
EURO
18,30
Altınova Belediye Başkanlığı Memur alacak
Altınova Belediye Başkanlığı Memur...
İstanbul Üniversitesi Öğretim görevlisi alacak
İstanbul Üniversitesi Öğretim görevlisi...
Mersin Üniversitesi 4/B Sözleşmeli Personel alım ilanı
Mersin Üniversitesi 4/B Sözleşmeli...
İzmir Ekonomi Üniversitesi 3 Öğretim ve Araştırma Görevlisi alıyor
İzmir Ekonomi Üniversitesi 3...

Beşiktaş'ta hücum hattına 3 takviye birden

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
24 Haziran 2022 Cuma 10:36
Beşiktaş'ta hücum hattına 3 takviye birden

İlk olarak Romain Saiss'i kadrosuna katan Beşiktaş, geçtiğimiz sezonun devre arasında transfer edip Çaykur Rizespor'a kiraladığı Gedson Fernandes'e de dün itibariyle siyah beyazlı formayı giydirmişti.

Pazartesi günü sezon açılışını yapıp, 5 Temmuz'da kamp için Avusturya'ya gidecek siyah beyazlılar, bu tarihe kadar birkaç transferi daha sonuçlandırmak amacında.

WEGHORST İÇİN YENİDEN TEMAS KURULDU

Sportif direktör Ceyhun Kazancı yönetiminde yapılan görüşmelerde özellikle hücum hattına yapılacak takviyelerde ciddi mesafe kaydedilmiş durumda. Santrfor için en başından bu yana Hollandalı golcü Wout Weghorst konusunda ısrarcı olan siyah beyazlılar, oyucunun istediği Einracht Frankfurt ve Dortmund takımlarının başka santrfor almasıyla yeniden atağa geçti. 

Hafta içinde Arnautovic ve Seferovic isimlerini de gündemine alan ve kulüplerine şartlarını soran Beşiktaş, Weghorst'un olma ihtimali yeniden belirince ibreyi Hollandalıya çevirdi. Bu transfer için birkaç gün içinde yeni gelişmelerin olma ihtimali bir hayli yüksek görünüyor.

Yerli santrfor içinse Cenk Tosun'a öncelik tanıyan siyah beyazlılar, Milli futbolcunun hem kendisi ve hem de babasıyla görüşmeleri sürdürüyor. Ayırca alınan bilgilere göre bu transferin tamamlanmasında bazı pürüzler kaldı. Bu pürüzlerin çözülmesi halinde Cenk, Beşiktaş'a imzayı atacak.

MULEKA VE CABRAL İÇİN GÖRÜŞMELER YOĞUN ŞEKİLDE İLERLİYOR

Hücum hattına sol kanat ve kanat forvet olmak üzere iki oyuncu daha almayı isteyen Beşiktaş'ın hedefleri ise geçen sezonun ikinci devresini Kasımpaşa'da geçiren Jackson Muleka ve Sporting forması giyen Jovane Cabral. Muleka'nın kulübü Standart Liege ile görüşmeleri sürdüren Ceyhun Kazancı, bu transferi kiralık formülü ile bitirmeye çalışıyor. Sol kanat oynayan Jovane Cabral için de Sporting ile yapılan pazarlıklarda 3 milyon Euro'ya yaklaşan bir bonservis ücreti teklif eden siyah beyazlılar, bu transferleri sonuçlandırarak kampa yetiştirmek istiyor.

ABDÜLKERİM BARDAKÇI İÇİN YENİDEN GİRİŞİM OLABİLİR

Bu arada stoper adayları arasında önemli bir sıralamaya sahip olan Abdülkerim Bardakçı için Konyaspor'un Fenerbahçe ile anlaşması üzerine beklemeye geçen Beşiktaş, Abdülkerim ile Fenerbahçe'nin ilk görüşmesinden sonuç çıkmaması üzerine yeniden devreye girdi. Dün gece taraflar arasında bir görüşme yapıldığı da gelen bilgiler arasında.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşFutbolTransferCenk Tosun
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bodrum, Optimist Dünya Şampiyonası'na hazır
Bodrum, Optimist Dünya Şampiyonası'na hazır
Türkiye, FIFA sıralamasında 1 basamak yükseldi
Türkiye, FIFA sıralamasında 1 basamak yükseldi
Fenerbahçe Beko, İsmet Akpınar'ın sözleşmesini uzattı
Fenerbahçe Beko, İsmet Akpınar'ın sözleşmesini uzattı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans