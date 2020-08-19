Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 31°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul Magazin
BİST
1110
ALTIN
464.833
DOLAR
7.2714
STERLİN
9.7067
EURO
8.6743
'İnşallah Avrupa'da çok başarılı olacağız'
Son Dakika
'İnşallah Avrupa'da çok başarılı olacağız'
'Ülkemizin dışa bağımlılığını bitirecek adımları tek tek atıyoruz'
Son Dakika
'Ülkemizin dışa bağımlılığını bitirecek adımları...
Beşiktaş’ta hazırlıklar sürüyor
Son Dakika
Beşiktaş’ta hazırlıklar sürüyor
Bakan Pekcan açıkladı! 1 Eylül'de başlayacak
Son Dakika
Bakan Pekcan açıkladı! 1 Eylül'de...

Beşiktaş’ta hazırlıklar sürüyor

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
19 Ağustos 2020 Çarşamba 16:08
0 Okunma
Beşiktaş’ta hazırlıklar sürüyor

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan kondisyon ve taktik çalışması; sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmaları ile başladı. Küçük oyunlar, pas çalışması, dar alanda çift kale çabuk oyun tek pas çalışması ve 3’e 3 oyun çalışmaları ile devam antrenman, yarım sahada değişmeli yapılan çift kale maçlar ve şut çalışması ile sona erdi.

Öte yandan siyah-beyazlı ekibin antrenmanının bir bölümünü başkan Ahmet Nur Çebi de takip etti.

TAKIM 1 GÜN İZİNLİ

Yarını izinli geçirecek olan Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi 2’nci Ön Eleme Turu’nda PAOK ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına, 21 Ağustos Cuma günü saat 11.00’de yapacağı antrenmanla başlayacak.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşFutbolAntrenman
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'İnşallah Avrupa'da çok başarılı olacağız'
'İnşallah Avrupa'da çok başarılı olacağız'
Sergen Yalçın: Umarım iyi hazırlanıp turu geçeriz
Sergen Yalçın: Umarım iyi hazırlanıp turu geçeriz
Bakan Kasapoğlu'ndan Adalar çıkarması
Bakan Kasapoğlu'ndan Adalar çıkarması
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim